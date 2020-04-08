Утяшева за время карантина похудела до торчащих косточек

Ляйсан Утяшева ставит над собой серию бьюти-экспериментов. Сначала она избавилась от длинных волос. Произошло это довольно давно, но, кажется, звезда до сих пор сомневается в этом решении. Неделю назад Ляйсан провела в Instagram опрос с целью выяснить, понравился ли ее эксперимент поклонникам. Мнения разделились. Одни посчитали, что новая стрижка омолаживает Утяшеву, а другие начали умолять Ляйсан вернуться к длинным волосам. В общем, уверенности у звезды не прибавилось. Позже масла в огонь начали подливать хейтеры, заметившие, что Утяшева еще и очень сильно похудела, из-за чего ее стрижка стала смотреться особенно сиротливо.