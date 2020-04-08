Женщины ринулись выносить мусор в нарядных платьях во время изоляции

Создательница группы, в которую уже вступили больше 12 тысяч человек, Энджи Эмрис-Джонс рассказала историю ее появления: она купила нарядное платье, однако из-за карантина не смогла надеть его на запланированное мероприятие. Нарядившись в обновку, Энджи вынесла мусор и поделилась снимками со своими друзьями, которые поддержали ее идею.

Тренд начал набирать популярность после того, как в нем приняла участие британская телеведущая Аманда Холден. На размещенном в ее Instagram-аккаунте ролике она везет мусорный бак в розовом платье макси и бежевых босоножках на каблуках. В описание под видео, которое просмотрели более 497 тысяч человек, она добавила хештеги #BallgownBinsOut и #GlamForYourBinman.

Комик Алан Карр опубликовал ролик, в котором он вывозит мусорный бак в блестящем комбинезоне и оранжевом парике. Другая пользовательница поделилась фото в свадебном наряде, еще одна попозировала в красном платье в черную полоску с мусорным ведром в руках. Помимо этого, некоторые подписчицы опубликовали снимки, на которых они пылесосят комнаты в праздничной одежде.