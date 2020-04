Женщины ринулись выносить мусор в нарядных платьях во время изоляции

Женщины всего мира ринулись выносить мусор в праздничных нарядах во время изоляции из-за пандемии коронавируса. На фотографии, которые появились в закрытом Facebook-сообществе Put Your Bins Out in Your Ballgown («Выноси мусор в бальном платье»), обратили внимание в Daily Mail, пишет lenta.ru.