Шесть фраз, которые выдают женскую старость

1. «Замуж надо выходить, пока молодая и глупая»

Подобные слова можно услышать от многих женщин. И о чем эта фраза точно может рассказать, так это о том, что произнесла ее женщина в возрасте.

На самом деле этот стереотип уже давно далек от реальности: все чаще обстоятельства складываются так, что девушки не спешат выходить замуж и рожать детей в 20 лет. На первое место многие ставят карьеру и самореализацию.

Правильно это или нет – каждый определяет сам. Но то, что подобные фразы могут легко выдать возраст – факт.

2. «Вот раньше…»

Эта фраза может касаться чего угодно. Воспитания детей, межличностных отношений, работы, уклада жизни в целом. Означают такие слова обычно только одно: раньше все было намного лучше.

Дело в том, что в молодом возрасте люди куда легче воспринимают изменения и адаптируются к новым условиям – они более легко относятся к жизни. С возрастом же принимать те или иные нововведения становится сложнее.

Кроме того, когда человек уже далеко не юн, он все сильнее начинает ностальгировать по прошлому, по своей молодости и свободе. В итоге все, что осталось позади, идеализируется и кажется очень притягательным.

Ностальгировать никому не запрещено, но от наставлений другим людям о том, как им жить, лучше воздержаться. Иначе можно превратиться в ворчливую бабушку.

3. «То ли еще будет»

Возраст женщины могут с легкостью выдать и слова о том, что на протяжении жизни люди сталкиваются с множеством трудноразрешимых задач. Такие слова, как правило, говорятся человеку, который преувеличивает значимость своих проблем или просто рассказывает о своих неприятностях.

Все логично: если женщина знает, что впереди много сложностей, значит, имеет в этом опыт и зачастую – большой. Некоторые женщины в возрасте склонны даже обесценивать чужие проблемы только потому, что сами не раз попадали в неприятные и (по их мнению) более тяжелые ситуации.

4. «Не надо меня учить, мне не 18 лет»

Разумеется, если человек на все имеет собственное мнение, это плюс. Однако иногда бывает так, что люди не хотят слышать в свой адрес даже конструктивной критики и полезных замечаний, объясняя это тем, что им все и так видно с высоты прожитых лет.

Услышав от женщины такие слова, выводы о том, сколько ей лет, можно сделать моментально. Еще один вариант фразы – «Я тебе не девочка, чтобы так со мной разговаривать». Выдавать старость также может приказной тон или склонность все контролировать.

5. «Если бы я в свое время…»

Женщины в возрасте очень часто жалеют об упущенных возможностях, и многие их разговоры сводятся к таким фразам как:

«Если бы я тогда знала»;

«Нужно было тогда поступить по-другому»;

«К сожалению, я потратила на это лучшие годы».

Нередко их выдает одна только интонация: они рассказывают о тех или иных ситуациях из прошлого так, словно жизнь уже никогда не предоставит им никаких возможностей, или сами они уже не будут способны что-то изменить.

Конечно, бывает, что и в молодом возрасте девушка думает, что она упустила что-то очень существенное несколько лет назад, но чаще всего такие разговоры ведутся именно зрелыми женщинами.

6. «Я не такая уж и старая»

Подобные фразы часто произносятся теми, кто панически боится старости и пытается скрыть свой возраст . Интонация здесь также играет важную роль: если женщина говорит эти слова с обидой и упреком, значит, она уже точно не молода.

Юные девушки, скорее, скажут это со смехом, но не с претензией и досадой. К сожалению, многие дамы в возрасте зачастую не понимают, что подобными фразами они наоборот выдают свою старость и заставляют окружающих обращать внимание на возраст, пишет «Лиза».