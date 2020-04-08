Так ли полезны сухофрукты, как нам кажется

Казалось бы, что может быть полезнее для организма, чем сухофрукты? Продукт содержит большое количество клетчатки, которая стимулирует процесс пищеварения и обмен веществ. К тому же витаминов и минералов в сушеных сливах, абрикосах и винограде содержится больше, чем в свежих фруктах. Но, оказывается, не все сухофрукты одинаково полезны.

Содержание сахара

По большому счету, самый большой природный недостаток сухофруктов заключается в том, что при сушке концентрация сахара во фруктах и ягодах значительно увеличивается. То есть, например, 100 г свежих абрикосов содержат 50 ккал, тогда как уже в кураге их 200 – 250 ккал. Кроме того, не стоит терять бдительность аллергикам. Например, сушеные цитрусовые могут стать причиной появления сильной аллергической реакции. Но такая особенность сушеных продуктов не влияет на состояние организма так сильно, как внешнее воздействие, а именно: химическая обработка.

Химические сухофрукты

Химикаты зачастую используют для того, чтобы продлить сухофруктам срок хранения и добиться привлекательного внешнего вида. Правда, такую опасность представляют собой не все сушеные лакомства. Как же отличить полезный продукт от вредного и сделать правильный выбор в пользу здоровой пищи?

Волей-неволей в первую очередь нас привлекает внешний вид товара, и только потом мы задумываемся о его качестве. Но, к сожалению, яркий цвет и внешняя красота, совсем не залог хорошего состояния продукта. Собранный виноград и абрикосы проходят обработку диоксидом серы, после этого курага приобретает ярко-оранжевый цвет, а изюм из светлого винограда становится янтарно-желтым.

Хоть диоксида серы в сухофруктах содержится немного, всё равно стоит отказаться от употребления продуктов, где он есть. А для астматиков это вещество может стать сильнейшим аллергеном.

Еще одним подозрительным признаком может стать странный вкус чернослива и кураги. Сушить сливы естественным образом, на солнце или в тени очень трудно, они быстро прокисают. Для ускорения процесса их сушат в бензиновых или газовых печах. На выходе курага, чернослив и изюм приобретают привкус бензина.