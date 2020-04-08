Как не переедать во время самоизоляции

А ведь рано или поздно самоизоляция все же закончится, и то, в какой форме вы к этому времени будете, зависит только от вас. Что же делать, если прогулки к холодильнику вошли в привычку, рассказывает «Рамблер».

Психологи и диетологи объясняют такую реакцию тем, что порой люди просто начинают заедать стресс. Пытаются таким образом успокоить эмоции, отвлечься от переживаний. Но нарушения в режиме питания ослабляют иммунитет, организм начинает хуже сопротивляться инфекциям, становится хуже сон. То есть, по сути, в теперешних непростых условиях мы еще больше усугубляем ситуацию вредим сами себе.

Бить себя по рукам в прямом и переносном смысле пора начинать уже сейчас. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

1. Для начала следует перестать запасаться любимыми, но не слишком сильными продуктами. Так у вас не будет возможности съесть лишнего.

2. Обязательно выделите достаточное количество времени на полноценные приемы пищи. Бесконечные перекусы прямо за компьютером на «удаленке» точно не прибавят вам здоровья, а вот лишних килограммов — вполне.

3. Стоит, по возможности, вовсе отказаться от привычки перекусывать, так вы можете начать что-то жевать даже тогда, когда у вас нет чувства голода. Откажитесь также от еды во время просмотра любимых сериалов или фильмов: ваш организм, «отвлекаясь» на посторонние раздражители, просто не «запомнит», что он уже получил достаточное количество пищи.

4. Между приемами пищи обязательно пейте достаточное количество воды. Иногда голод, который вы можете внезапно почувствовать, вовсе не голод, а недостаток воды. Откажитесь от газированных напитков, сладких соков, а также сократите количество кофе и чая. Предпочтение отдавайте обычной воде.

5. Регулируйте количество соли и сахара в рационе. Слишком соленые или сладкие блюда стимулируют аппетит, поэтому вы можете съесть гораздо больше, чем вам необходимо на самом деле.

6. Неплохим решением будет попробовать начать вести дневник питания. Так вы точно будете знать сколько и чего съели за день, и от чего можно и нужно в следующий раз отказаться.