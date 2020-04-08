ТОП-4 женских имен, обладательницы которых меняют мужчин «как перчатки»

Имя, данное человеку при рождении, может полностью определить его судьбу, считает Femmie.ru. Среди многообразия будущие родители часто теряются и в погоне за уникальностью инициалов забывают, что сакральный смысл имени немаловажен. Ведь оно может «подарить» своему носителю долгую и счастливую жизнь или обречь его на вечные страдания.

Так, например, есть ТОП-4 женских имен, обладательницам которых редко везет в любви.

Екатерина в переводе с древнегреческого означает «чистая и непорочная». Звездный покровитель этого имени — Стрелец. Этот знак зодиака наделяет своих подопечных склонностью к романтике, сентиментальности и стремлению к идеальным отношениям.

Обладательница этого имени отличается общительностью и целеустремленностью. Она обожает быть в центре внимания и ради славы и признания готова буквально на все. Катя обязательно построит прекрасную карьеру и станет авторитетом для многих. Однако, как уверяют именологи, в любви ей часто не везет.

Как настоящий лидер, эта женщина нередко ищет мужчину сильнее себя, в результате чего разочаровывается снова и снова. Ей кажется, что каждый новый избранник чуть лучше предыдущего, поэтому поиски единственного и неповторимого могут продолжаться всю жизнь.

Светлана — в переводе со славянского означает «светлая». Покровительствующий этому имени Водолей, оказывает большое влияние на переменчивость в любви.

Света — по-настоящему притягательная и обольстительная женщина, однако обладает сложным и противоречивым характером. Она знает, что именно в ней привлекает мужчин и с легкостью манипулирует ими, получая удовольствие. Эта женщина с юных лет привыкает к большому количеству поклонников, поэтому во взрослом возрасте нередко поддается эмоциям и снова и снова меняет кавалеров, желая чувствовать себя нужной и любимой.

Как утверждают именологи, Светлана — это женщина-кошка. Она независима и не терпит ограничений. Именно поэтому останавливаться на одном партнере очаровательная и принципиальная Света не спешит.

Евгения в переводе с греческого означает «благородная», а ее звездный покровитель — упрямый и решительный Козерог. Это имя имеет как женскую так и мужскую интерпретацию, вследствие чего его обладательница нередко перенимает наклонности сильного пола. Так, например, активный поиск второй половинки для этой женщины — нормальное состояние.

Женя — целеустремленная и уверенная в себе дама. Она не прощает ошибок ни себе, ни окружающим, в результате чего предпочитает не вступать в долгие отношения и довольствуется мимолетными знакомствами. Впрочем, брак для Евгении нечто абстрактное и несущественное, поэтому семье и детям она с радостью предпочтет карьеру.

Алла в переводе с готского на русский язык означает «другая». Астрологи относят это имя к знаку Овен. Именно он наделяет своих подопечных вспыльчивым и непредсказуемым темпераментом.

Обладательница имени Алла — энергичная и видная девушка, которая всегда будет в центре внимания. Вместе с тем эта женщина капризная и требовательная, поэтому приходит в бешенство, когда что-то идет не по задуманному сценарию.