Красная помада: как выбрать свой оттенок, который действительно будет к лицу

Если вы думаете, что красная помада вам не идет, вы просто не нашли свой оттенок из тысячи. Красный, как и все цвета, делится на холодные, теплые и нейтральные тона:

холодные: малиновый, винный, рябиновый, клюквенный, свекольный;

теплые: красное дерево, томатный, коралловый

нейтральные: классический красный и алый

При выборе красной помады важно учитывать два фактора: цвет волос и тон кожи. Найдите свой цветотип ниже и придерживайтесь этих правил.

Тон кожи

Это самый важный фактор, который следует учитывать при покупке красной помады.

Светлая кожа

Ваша гамма — все холодные тона красного. Делайте ставку на винные оттенки, ежевику, гранат, спелую вишню или малину. Любые ягодные цвета подчеркнут аристократичный тон кожи, не добавляя бледности и белизны.

Звездный пример: Дакота Фаннинг, Руни Мара, Лили Коллинз

Нейтральный тон кожи

Выбирайте помады из теплой гаммы — томат, кирпич, коралловый. Эти цвета отлично подчеркивают оливковый подтон или красивый медный загар, свойственный вашей коже.

Звездный пример: Джиджи Хадид, Ирина Шейк, Эмбер Херд

Смуглая кожа

Ваш вариант — нейтральные оттенки. Например, классический красный отлично смотрится на загорелой коже, создавая эффектный и яркий макияж. Если не хотите делать акцент на губах, выбирайте глубокие цвета вроде бордо или рубина.

Звездный пример: Меган Маркл, Рианна, Ева Мендес

Цвет волос

Цвет волос особенно стоит учитывать, если вы носите распущенные волосы, делайте ставку на гармонию и сочетаемость оттенков.

Брюнетки

Жгучим брюнеткам подходит классическая красная, яркий коралл и все помады с оранжевым подтоном.

Звездный пример: Меган Фокс, Пенелопа Крус, Сальма Хайек

Каштановые волосы подчеркните оттенками меди и кирпича. Эффектно смотрятся помады с золотым и бронзовым шиммером. Ваша задача —создать гармонию, выделив теплый подтон волос и помады.

Звездный пример: Анджелина Джоли, Джессика Альба, Лейтон Мистер

Если у вас иссиня-черные волосы, выбирайте помады с голубоватом подтоном — фуксия, ежевика, рябина. Нанося бордовые и глубокие оттенки, рискуете сделать образ слишком готическим.

Звездный пример: Энн Хэтэуэй, Кайли Дженнер, Дита фон Тиз

Блондинки

Платиновым блондинкам идут алые оттенки помады, слегка уходящие в розовый. Ваш вариант — малина и клубника.

Звездный пример: Кристина Агилера, Леди Гага

Блондикам с золотым отливом подходит вся теплая гамма: томат, коралл и маковые цвета.

Звездный пример: Аманда Сейфрид, Рози Хантингтон-Уайтли

Рыжие

Вот уж кому идет классический оттенок «‎Голливуд», так это рыжим. Покупайте помаду самого популярного цвета всех времен и не ошибетесь. Не стоит экспериментировать с темными оттенками вроде вина и бордо, чтобы не было сильного контраста и дисгармонии.