Красная помада: как выбрать свой оттенок, который действительно будет к лицу

Если сомневаетесь — выбирайте красный. А «Домашний Очаг» расскажет, как правильно выбрать красную помаду.
Если вы думаете, что красная помада вам не идет, вы просто не нашли свой оттенок из тысячи. Красный, как и все цвета, делится на холодные, теплые и нейтральные тона:
- холодные: малиновый, винный, рябиновый, клюквенный, свекольный;
- теплые: красное дерево, томатный, коралловый
- нейтральные: классический красный и алый
При выборе красной помады важно учитывать два фактора: цвет волос и тон кожи. Найдите свой цветотип ниже и придерживайтесь этих правил.
Тон кожи
Это самый важный фактор, который следует учитывать при покупке красной помады.
Ваша гамма — все холодные тона красного. Делайте ставку на винные оттенки, ежевику, гранат, спелую вишню или малину. Любые ягодные цвета подчеркнут аристократичный тон кожи, не добавляя бледности и белизны.
Звездный пример: Дакота Фаннинг, Руни Мара, Лили Коллинз
Нейтральный тон кожи
Выбирайте помады из теплой гаммы — томат, кирпич, коралловый. Эти цвета отлично подчеркивают оливковый подтон или красивый медный загар, свойственный вашей коже.
Звездный пример: Джиджи Хадид, Ирина Шейк, Эмбер Херд
Смуглая кожа
Ваш вариант — нейтральные оттенки. Например, классический красный отлично смотрится на загорелой коже, создавая эффектный и яркий макияж. Если не хотите делать акцент на губах, выбирайте глубокие цвета вроде бордо или рубина.
Звездный пример: Меган Маркл, Рианна, Ева Мендес
Цвет волос
Цвет волос особенно стоит учитывать, если вы носите распущенные волосы, делайте ставку на гармонию и сочетаемость оттенков.
Брюнетки
Жгучим брюнеткам подходит классическая красная, яркий коралл и все помады с оранжевым подтоном.
Звездный пример: Меган Фокс, Пенелопа Крус, Сальма Хайек
Каштановые волосы подчеркните оттенками меди и кирпича. Эффектно смотрятся помады с золотым и бронзовым шиммером. Ваша задача —создать гармонию, выделив теплый подтон волос и помады.
Звездный пример: Анджелина Джоли, Джессика Альба, Лейтон Мистер
Если у вас иссиня-черные волосы, выбирайте помады с голубоватом подтоном — фуксия, ежевика, рябина. Нанося бордовые и глубокие оттенки, рискуете сделать образ слишком готическим.
Платиновым блондинкам идут алые оттенки помады, слегка уходящие в розовый. Ваш вариант — малина и клубника.
Звездный пример: Кристина Агилера, Леди Гага
Блондикам с золотым отливом подходит вся теплая гамма: томат, коралл и маковые цвета.
Звездный пример: Аманда Сейфрид, Рози Хантингтон-Уайтли
Рыжие
Вот уж кому идет классический оттенок «Голливуд», так это рыжим. Покупайте помаду самого популярного цвета всех времен и не ошибетесь. Не стоит экспериментировать с темными оттенками вроде вина и бордо, чтобы не было сильного контраста и дисгармонии.
Звездный пример: Джессика Честейн, Синтия Дикер, Карен Элсон