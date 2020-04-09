Вместо макарон: рецепт полезной пасты карбонара из цукини

Эта паста карбонара с лапшой из цукини не содержит глютена и включает мало углеводов, но получается невероятно вкусной и ароматной. Чтобы сделать «пасту», возьмите небольшой молодой цукини, без семян, с нежной кожицей. Нарежьте его наподобие лапши. Для этого удобно использовать слайсер, пишет Сегодня.