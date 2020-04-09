Вместо макарон: рецепт полезной пасты карбонара из цукини

Эта паста карбонара с лапшой из цукини не содержит глютена и включает мало углеводов, но получается невероятно вкусной и ароматной. Чтобы сделать «пасту», возьмите небольшой молодой цукини, без семян, с нежной кожицей. Нарежьте его наподобие лапши. Для этого удобно использовать слайсер, пишет Сегодня.
Время приготовления:
- час
Калорийность:
- 362 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 средних цукини или кабачка
- 1/2 чайной ложки соли
- 2 ломтика панчетты, нарезанной кубиками
- 3 ч.л. оливкового масла
- 1 лук-шалот, измельченный
- 1 зубчик чеснока, измельченный
- 1 чашка замороженного горошка
- 2 взбитых яйца
- 1 взбитый яичный желток
- 1/3 стакана мелко тертого пармезана
- Молотый черный перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Застелите противень бумажными полотенцами в несколько слоев. Положите сверху лапшу из цукини и посыпьте солью. Покройте еще несколькими слоями бумажного полотенца, поместите сверху разделочную доску и оставьте на 10 минут.
- Затем переложите лапшу в дуршлаг и тщательно промойте холодной водой, чтобы удалить соль.
- Снова застелите противень бумажными полотенцами, выложите сверху цукини, накройте вторым слоем полотенцем, прижмите доской. Оставьте на 10 минут.
- Нагрейте большую чугунную сковороду на среднем огне и добавьте одну чайную ложку масла. Добавьте панчетту, готовьте до хрустящей корочки, затем переложите бекон на маленькое блюдо и верните сковороду на плиту.
- Добавьте оставшееся оливковое масло и поставьте кастрюлю на средний огонь. Добавьте лук-шалот и готовьте две минуты. Затем добавьте чеснок и готовьте, помешивая, в течение минуты. Затем добавьте горох и размешивайте, пока он не разморозится, около двух минут.
- Наконец, добавьте цукини, увеличьте огонь до среднего и обжаривайте в течение двух-трех минут или до полного прогрева.
- Выключите огонь
- Взбейте яйца, желток и сыр, затем добавьте их в пасту и аккуратно перемешайте. Под воздействием тепла соус загустеет.
- Добавьте бекон и приправьте свежемолотым черным перцем.
Как подавать пасту
Разделите между двумя тарелками, добавьте дополнительный пармезан, если хотите, и приправьте солью по вкусу.