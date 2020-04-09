Мир, о котором я не знала до тебя. Запретная любовь Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе

Альбина Джанабаева с детства мечтала попасть на большую сцену и обрела популярность, став бэк-вокалисткой Валерия Меладзе, а затем и солисткой «ВИА Гры». Поначалу зрители восхищались талантом и красотой новой участницы коллектива, но спустя несколько лет задались вопросом, самостоятельно ли она добилась успеха.

Выяснилось, что с Валерием Меладзе певицу связывала не только работа, но и романтические отношения: в 2004-м артистка родила от женатого исполнителя сына. Только спустя 10 лет Меладзе решился на развод с первой супругой и смог воссоединиться с Альбиной.

9 апреля Джанабаевой исполняется 41, и уже шесть лет она счастлива в браке с Валерием. Однако хейтеры до сих пор негативно высказываются о певице, окрестив ее разлучницей за некрасивое начало отношений с Меладзе. Что же пришлось пережить звезде, решившейся на запретный роман?