«Словно яд»: какие продукты опасно греть в микроволновке

Запрет связан с тем, что микроволны в СВЧ-печи передают энергию воде, содержащейся в пище, благодаря чему жидкость превращается в пар. Таким образом, например, может взорваться яйцо, поскольку газообразное состояние воды будет оказывать давление на скорлупу.

Также не стоит подогревать в микроволновке воду, поскольку в подобных условиях она нагревается равномерно и вскипание происходит мгновенно, из-за чего человек рискует получить ожоги, уточняет врач.

Взрыву может быть подвержена любая плотно закрытая емкость или продукт с цельной оболочкой - все рискует превратиться в «бомбу».

Диетолог советует не греть в СВЧ-печи ягоды и фрукты, чтобы они не потеряли витамин С. Яблоки, например, лучше запекать в духовке или же делать в кожуре надрезы.

Специалист обращает внимание на то, что приготовление пищи в микроволновой печи лишает продукты полезных свойств, а некоторые вещества вообще становятся ядовитыми.

«Нельзя греть все, что содержит полиненасыщенные жирные кислоты. Нерафинированные масла окисляются и превращаются в канцероген. Поэтому не надо пытаться в микроволновке жарить семечки, они не будут полезны», - объясняет Соломатина.

Зелень и корнеплоды: шпинат, петрушка, сельдерей, щавель, свекла, редис, морковь - содержат нитраты, превращающиеся при нагреве в токсичное соединение нитрозамин.

Не стоит использовать микроволновку для разогрева переохлажденных диетических напитков, поскольку заменитель сахара в них превращается во вредный для организма формальдегид.

«Его можно сравнить с мышьяком. Это настолько серьезно, что, в случае если подобный теплый напиток выпьет маленький ребенок, возможен летальный исход», - поясняет эксперт.

Также специалист советует не подогревать в СВЧ-печи грудное молоко, ненасыщенные кислоты в котором могут видоизменяться. Кроме того, в кисломолочных продуктах погибают полезные бактерии.