Как выбрать идеальный шампунь раз и навсегда: советы профи

Состав и функции шампуней

Шампунь, как правило, состоит из воды и поверхностно активных веществ (ПАВов), а также загустителей, консерваторов, красителей, ароматизаторов и стабилизаторов. ПАВы, отвечают за очистку волос от грязи, пыли и кожного сала. Также в составе шампуней мы можем наблюдать экстракты разных трав, масел и прочих растений и их производных, которые служат своего рода маркетинговым ходом, привлекающим клиентов. На деле это все не работает. Шампунь существует для того, чтобы мыть голову, очищать — это его единственная, но очень важная функция.

Когда и как часто использовать бессульфатные шампуни

Некоторое время назад все гонялись за бессульфатными шампунями, не понимая, что лаурилсульфат (SLS) является именно тем самым моющим веществом, который очищает кожу и волосы от загрязнений. Бессульфатные шампуни имеют место быть, так как, например, окрашенным волосам рекомендуется более щадящее воздействие, но при этом бессульфатным шампунем вы не сможете тщательно очистить кожу головы.

Некоторые начинают использовать такой шампунь и жалуются на то, что он им не подходит: вызывает привыкание, кожа жирнится, появляется перхоть или другие проблемы, такие как зуд. Причина в том, что ваша кожа остается непромытой, поскольку основное моющее вещество отсутствует. Вы всего лишь наносите пену или жидкость и размазываете все это по волосам, но при этом не очищаете кожу головы. При использовании бессульфатных шампуней раз в неделю обязательно нужно мыть голову обычным сульфатным шампунем.

Выбирая шампунь, следуеет:

обратиться за советом к своему парикмахеру.

Отталкиваться от данных волос: окрашенные они или натуральные, кудрявые или прямые, жирные или сухие.

Определить, какая цель перед вами стоит. Помните о том, что у шампуня одна функция — очистить кожу головы и волосы, поэтому сильно к нему не привязывайтесь.

В своей работе я использую 3 вида шампуней:

шампунь глубокой очистки с высоким уровнем водородного показателя (pH) — от 7;

нейтральный шампунь с уровнем pH от 5, который подходит абсолютно всем;

кислый шампунь с пониженным pH — этот шампунь, предназначенный для профессиональной работы (стабилизации цвета), будет очень мягко очищать волосы и дольше сохранит цвет волос.

Своим клиентам мы предлагаем в основном шампуни, у которых преимущественно уровень pH 5,5, и очень редко когда пониженный. Высокий ph рекомендуется использовать при необходимости, предварительно проконсультировавшись со своим парикмахером.

Консистенция и запах

Шампунь может быть абсолютно любой консистенции. Как правило, профессиональные шампуни обладают средней густотой. Все зависит от концентрации воды и остальных веществ в средстве. Но не нужно обращать внимание на то, густой шампунь или жидкий. Я, например, использую даже пудрообразный шампунь, который насыпаешь себе на руки, смачиваешь водой, взбиваешь в пену и наносишь на кожу головы.