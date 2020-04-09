Как выбрать идеальный шампунь раз и навсегда: советы профи

Российский парикмахер-колорист Наталья Копнина рассказала wday.ru о правилах, которыми следует руководствоваться при выборе шампуня.
Состав и функции шампуней
Шампунь, как правило, состоит из воды и поверхностно активных веществ (ПАВов), а также загустителей, консерваторов, красителей, ароматизаторов и стабилизаторов. ПАВы, отвечают за очистку волос от грязи, пыли и кожного сала. Также в составе шампуней мы можем наблюдать экстракты разных трав, масел и прочих растений и их производных, которые служат своего рода маркетинговым ходом, привлекающим клиентов. На деле это все не работает. Шампунь существует для того, чтобы мыть голову, очищать — это его единственная, но очень важная функция.
Когда и как часто использовать бессульфатные шампуни
Некоторое время назад все гонялись за бессульфатными шампунями, не понимая, что лаурилсульфат (SLS) является именно тем самым моющим веществом, который очищает кожу и волосы от загрязнений. Бессульфатные шампуни имеют место быть, так как, например, окрашенным волосам рекомендуется более щадящее воздействие, но при этом бессульфатным шампунем вы не сможете тщательно очистить кожу головы.
Некоторые начинают использовать такой шампунь и жалуются на то, что он им не подходит: вызывает привыкание, кожа жирнится, появляется перхоть или другие проблемы, такие как зуд. Причина в том, что ваша кожа остается непромытой, поскольку основное моющее вещество отсутствует. Вы всего лишь наносите пену или жидкость и размазываете все это по волосам, но при этом не очищаете кожу головы. При использовании бессульфатных шампуней раз в неделю обязательно нужно мыть голову обычным сульфатным шампунем.
Выбирая шампунь, следуеет:
обратиться за советом к своему парикмахеру.
Отталкиваться от данных волос: окрашенные они или натуральные, кудрявые или прямые, жирные или сухие.
Определить, какая цель перед вами стоит. Помните о том, что у шампуня одна функция — очистить кожу головы и волосы, поэтому сильно к нему не привязывайтесь.
В своей работе я использую 3 вида шампуней:
шампунь глубокой очистки с высоким уровнем водородного показателя (pH) — от 7;
нейтральный шампунь с уровнем pH от 5, который подходит абсолютно всем;
кислый шампунь с пониженным pH — этот шампунь, предназначенный для профессиональной работы (стабилизации цвета), будет очень мягко очищать волосы и дольше сохранит цвет волос.
Своим клиентам мы предлагаем в основном шампуни, у которых преимущественно уровень pH 5,5, и очень редко когда пониженный. Высокий ph рекомендуется использовать при необходимости, предварительно проконсультировавшись со своим парикмахером.
Консистенция и запах
Шампунь может быть абсолютно любой консистенции. Как правило, профессиональные шампуни обладают средней густотой. Все зависит от концентрации воды и остальных веществ в средстве. Но не нужно обращать внимание на то, густой шампунь или жидкий. Я, например, использую даже пудрообразный шампунь, который насыпаешь себе на руки, смачиваешь водой, взбиваешь в пену и наносишь на кожу головы.
Что касается запаха, то он должен быть приятен лично вам. Есть марки, которые делают упор именно на натуральные компоненты в составе. В этих случаях запах может быть слабо выраженным.
Стоимость
Цена шампуня не так важна. Но я рекомендую выбирать средства профессиональных брендов с богатой историей, которые работают с качественным сырьем. Советую не покупать шампуни в масс-маркете, а только в профессиональных магазинах и ориентироваться на совет вашего мастера по волосам.
Шампунь существует для того, чтобы мыть голову, очищать — это его единственная, но очень важная функция.
Рекомендации при выборе шампуня для различных типов волос
Для сухих и поврежденных волос:
Шампунь может быть точно таким же, как и для любого другого типа волос, а вот последующие этапы ухода должны отличаться.
Рекомендации при выборе шампуня для различных типов волос
Для окрашенных и мелированных волос
Все восстанавливающие и увлажняющие шампуни очищают волосы для того, чтобы обеспечить беспрепятственное проникновение масок и кондиционеров, которые, в свою очередь, закончат уход. Сам по себе шампунь работать не будет. Считайте, что вы просто помыли голову.
Шампуни для окрашенных волос мы используем потому, что они мягко очищают волосы и помогают удержать на них оттенок. Часто такие средства бывают бессульфатными. После их использования также необходимы кондиционер или маска.
Для мелированных, блондированных и осветленных волос существуют два типа шампуней.
Первый тип — это шампуни без цвета, направленные на удаление из волос примесей солей, металлов и хлорки, которые содержатся в воде из-под крана. Такие шампуни помогают максимально сохранить качество волос и имеют свойство немного подсвечивать блонд.
Второй тип — это шампуни с фиолетовым или синим пигментами, которые корректируют цвет, но, к сожалению, имеют свойство сушить волосы. Пигмент в конце концов оседает в ваших волосах, из-за чего его нужно будет выводить при последующем осветлении либо порошком, либо смывками. Поэтому лучше отдать предпочтение кондиционерам, направленным на то, чтобы делать ваш блонд чище, нейтрализовать желтизну и рыжину.
Блондинкам и тем, у кого волосы повреждены, также следует быть аккуратными с шампунями для объема, поскольку они разрыхляют чешуйки и могут повредить волосы. Лучше отказаться от них вообще.
Пошаговая инструкция мытья головы
Тщательно и обильно смачиваем волосы и кожу головы водой.
Наносим шампунь на руку, растираем его в ладонях до образования пены, добавляем туда немного воды, наносим на кожу головы и массируем.
Оставляем на коже головы столько, сколько рекомендует производитель (обычно это 1-3 минуты).
Смываем и второй раз повторяем ту же самую процедуру. Важно не намыливать и не тереть волосы, когда вы будете смывать шампунь. Потока воды для очищения волосам достаточно. И запомните: не шампунь должен хорошо промывать волосы, а человек.
Наносим 2 раза кондиционер или 1-й раз маску, 2-й раз кондиционер. Время выдержки указано на этикетке, соблюдаем его для того, чтобы сработали все необходимые компоненты. Дольше и меньше держать не нужно.
Заканчивать уход всегда следует несмываемым кондиционером или несмываемым бальзамом, который будет питать ваши волосы.
Кому-то советы покажутся странными, но многие и правда не знают, как мыть голову правильно.
Эффективны ли средства 2 в 1, 3 в 1?
На мой взгляд, шампуни в масс-маркете 2 в 1 и 3 в 1 — пустышки. Они не очистят качественно голову и не принесут волосам пользы. Лично мне очень нравятся шампуни нового формата — ковошинг. Это мытье головы с помощью кондиционера, но не обычного, а специально разработанного для того, чтобы мягко очищать кожу головы. Он подходит тем, кто ежедневно моет волосы, не пересушивая их и помогая дольше сохранять цвет. Особенно ковошинг хорош для окрашенных волос, для сухих и кудрявых.
Только не забывайте раз в неделю обязательно мыть голову обычным шампунем и использовать качественные маски и кондиционеры.
Шампуни, которые не стоит покупать
Руководствуясь своим опытом и наблюдениями, я бы не стала покупать шампунь от перхоти, поскольку он не борется с проблемой, а маскирует ее (перхоть только прибивается к коже головы). Такое средство не решает задачу, давая лишь косметический эффект. Если вы столкнулись с перхотью, обязательно обратитесь к специалисту и решите вопрос раз и навсегда. Возможно, вашему организму просто не хватает определенных витаминов.
Также я бы не стала покупать шампуни из масс-маркета, так как в составе могут быть агрессивные ПАВы, вызывающе аллергическую реакцию.
Причины, по которым не подходит ни один шампунь
При возникновении зуда и перхоти обратите внимание на то, как вы смываете шампунь. Возможно, вы делаете это в спешке. Шампунь надо смывать тщательно (до скрипа волос!).
Шампунь может быть неправильно подобран к вашему типу кожи головы. В результате появляется реакция на определенный компонент. С этим вопросом обязательно нужно обратиться к трихологу (или даже к аллергологу, эндокринологу, гинекологу).