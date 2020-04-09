Идеальный муж: рейтинг мужчин по знаку Зодиака

Есть на свете мужчины, про которых смело говорят: они — идеальные. Рядом с ними женщины чувствуют себя по-настоящему счастливыми, ведь можно и смеяться, и плакать, зная, что никто не осудит. Но, как показывает практика, встретить принца на белом коне в реальной жизни достаточно трудно. Поэтому сегодня дамы не спешат вступать в брак, опасаясь за собственное будущее.

Несмотря на это, астрологи утверждают: поведение любого мужчины в отношениях можно спрогнозировать. Достаточно лишь знать особенности знака Зодиака, под которым он родился. Так, опираясь на статистику, специалисты составили рейтинг мужчин-партнеров от самого лучшего к самому худшему.

Скорпион

По пятибалльной шкале этому мужчине можно смело поставить самую высокую оценку. Он не только обаятелен, сексуален и харизматичен, но и очень умен. Несмотря на чертовски привлекательную внешность, партнерше Скорпиона не стоит мучиться от ревности: этот мужчина — один из немногих, кто всегда верен своей избраннице и готов ради нее на настоящие подвиги.

Близнец

Представитель этого знака Зодиака — галантный и щедрый кавалер. Он — настоящий рыцарь, который точно знает, как осчастливить свою вторую половинку. Астрологи советуют женщинам: сделайте все возможное и невозможное, чтобы влюбить в себя Близнеца, потому что он будет не только прекрасным супругом, но и идеальным отцом для детишек. Не бойтесь: этот мужчина не разочарует вас и выполнит все свои обещания.

Весы

Если рядом с женщиной партнер-Весы, ее можно смело поздравить: она нашла того самого принца. Он заботлив, внимателен, избегает конфликтов и готов рискнуть всем, что имеет, ради счастья и благополучия семьи. Берегите такого мужчину, ведь желающих завоевать его сердце будет немало.

Овен

Представитель этого знака Зодиака поначалу может показаться властным и чересчур закрытым человеком. Однако это лишь первое впечатление. На самом деле Овен привык держать все под контролем и просто не может позволить себе расслабиться. Но если вы дадите шанс этому кавалеру, то вскоре с удивлением заметите: он — один из самых нежных, романтичных и открытых мужчин.

Рак

Честный, добрый и ответственный — именно так можно охарактеризовать партнера, рожденного под знаком Рака. Этот мужчина никогда не обидит избранницу и всегда будет прислушиваться к ее мнению. Рак — щедрый, бескорыстный, вдумчивый и очень любящий человек. Главная его особенность — он никогда не скупится на комплименты и приятные сюрпризы, что радует его партнершу.

Лев

Страстный, раскрепощенный и в то же время нежный мужчина-Лев подарит избраннице настоящие эмоции. Возможно, поначалу всепоглощающая пылкость испугает его партнершу. Однако такое поведение лишь следствие того, что Лев действительно влюблен. А в этом состоянии он готов на любые подвиги.

Водолей