Чт, 9.04.2020

Рецепт сливочной картофельной запеканки с розмарином и сыром

Картофельная запеканка

ФОТО: Shutterstock

Если вы любите картофель и хочется чего-то новенького, приготовьте эту вкуснейшую запеканку. Она, благодаря добавлению сливок и сыра, получается невероятно нежной, а розмарин придает ей восхитительный аромат.

Чтобы тонко нарезать картофель для запеканки, используйте очень острый нож или специальную овощерезку.

Картофельная запеканка в духовке

Время приготовления:

  • 1 час 40 минут

Калорийность:

  • 215 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 столовые ложки сливочного масла плюс для смазывания формы
  • 5-6 средних картофелин
  • 1 чайная ложка соли или по вкусу
  • Свежемолотый черный перец
  • 4 зубчика чеснока, мелко нарезанного
  • 1 средняя луковица, нарезанная мелкими кубиками
  • 225 г сыра комнатной температуры
  • 1 чашка сливок
  • 2 столовые ложки рубленого свежего розмарина
  • 3 стебля зеленого лука, тонко нарезанные
  • 1 чашка тертого пармезана

Способ приготовления

  1. Разогрейте духовку до 180 ºС. Смажьте маслом форму 20х30 см.
  2. Нарежьте картофель очень тонко. Положите его в форму для выпечки и посыпьте 1/2 чайной ложки соли и небольшим количеством перца.
  3. В большой сковороде на среднем огне растопите сливочное масло. Добавьте чеснок и лук и жарьте до прозрачности, периодически помешивая, около 5 минут.
  4. Добавьте сливочный сыр и готовьте до однородности, примерно 3 минуты. Добавьте 1/2 чайной ложки соли и немного перца. Попробуйте и добавьте специи на свой вкус.
  5. Добавьте розмарин и зеленый лук, перемешайте. Наконец, вмешайте 1/2 чашки тертого пармезана.
  6. Вылейте сливочную смесь поверх картофеля. Посыпьте остатками пармезана и запекайте до золотисто-коричневого цвета и пузырьков, не менее часа.
  7. Дайте постоять 10 минут перед подачей на стол.

Как подавать запеканку

Лучшее дополнение к картофельной запеканке – салат из свежих овощей.

НАВЕРХ