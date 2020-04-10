Как приготовить сырные палочки во фритюре

Сырные палочки – это простая, но очень вкусная горячая закуска. Их готовят из брусочков моцареллы или твердого сыра, обжаривая во фритюре, пишет Сегодня.
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 563 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г твердого сыра или моцареллы
- 3 яйца
- Растительное масло без запаха – для фритюра
- 200 г пшеничной муки
- 100 г панировочных сухарей
Способ приготовления:
- Разбить яйца в миску и взбить их венчиком.
- В одну тарелку насыпать муку, а в еще одну – панировочные сухари.
- Твердый сыр нарезать брусочками шириной примерно 1 см и длиной 9 см.
- Разогреть растительное масло в сковороде с толстым дном.
- Окунуть брусочки сыра по одному в яйцо и обвалять в муке. Затем снова окунуть в яйцо и обвалять в панировочных сухарях.
- Когда масло в сковороде хорошо нагреется, выложить туда кусочки сыра так, чтобы они были полностью покрыты маслом.
- Жарить сыр во фритюре нужно всего несколько минут, кляр должен лишь слегка подрумянится. Если вы передержите, то сыр расплавится и вытечет.
- Подавать сырные палочки горячими.
На заметку
После приготовления обязательно переложите сырные палочки на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир.