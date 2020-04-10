Пт, 10.04.2020

Как приготовить сырные палочки во фритюре

Сыр. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm

Сырные палочки – это простая, но очень вкусная горячая закуска. Их готовят из брусочков моцареллы или твердого сыра, обжаривая во фритюре, пишет Сегодня.

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 563 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400 г твердого сыра или моцареллы
  • 3 яйца
  • Растительное масло без запаха – для фритюра
  • 200 г пшеничной муки
  • 100 г панировочных сухарей

Способ приготовления:

  1. Разбить яйца в миску и взбить их венчиком.
  2. В одну тарелку насыпать муку, а в еще одну – панировочные сухари.
  3. Твердый сыр нарезать брусочками шириной примерно 1 см и длиной 9 см.
  4. Разогреть растительное масло в сковороде с толстым дном.
  5. Окунуть брусочки сыра по одному в яйцо и обвалять в муке. Затем снова окунуть в яйцо и обвалять в панировочных сухарях.
  6. Когда масло в сковороде хорошо нагреется, выложить туда кусочки сыра так, чтобы они были полностью покрыты маслом.
  7. Жарить сыр во фритюре нужно всего несколько минут, кляр должен лишь слегка подрумянится. Если вы передержите, то сыр расплавится и вытечет.
  8. Подавать сырные палочки горячими.

На заметку

После приготовления обязательно переложите сырные палочки на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир.

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