«Филлеры раздули мои щеки»: Боня показала, как испортила лицо уколами красоты

Звезда «Дома-2» уверяет, что ее яркая внешность — результат многолетней работы над собой, а не хорошая работа пластического хирурга. Виктория также выступила против ботокса и «уколов красоты». Поклонники не поверили телеведущей, и ей пришлось признаться.

Инстадива рассказала, что в прошлом делала «уколы красоты», но эксперименты с косметологией дали обратный результат. «Давайте разберемся про уколы и филлеры и начнем по порядку. Вы пишете: „Вика, зачем ты обманываешь, ведь ты же сама колола себе инъекции“. Я и не отрицаю, что делала это, но мой главный посыл был не в том, что я не колола, а в том, к чему это может всё привести!» — высказалась Боня.

Боня призналась, что делала уколы красоты

Виктория заявила, что колола филлеры в носогубные складки, как сейчас делают многие женщины. Однако инъекции сделали лицо неестественным. «Они просто раздули мое лицо и щеки и сделали тот объем, притягивая гиалуронкой воду, который потом приходится только увеличивать!» — объяснила звезда в Instagram.

Телеведущая добавила, что от филлеров черты меняются, и лицо становится как надутый шарик. Из-за инъекций у Виктории образовалась асимметрия лица, и ей пришлось обратиться к специалисту. «Не для того, чтобы придать объем скулам, и не для того, чтобы сделать их выше или четче, а чтобы вернулись МОИ черты лица», — пояснила Боня.

Звезда колола филлеры и под глаза, но со временем поняла, что гель не даст нужного результата. Виктория нашла другое решение — упражнения для глаз. По словам Бони, с 2016 года она не делает инъекции, только собственной крови, чтобы питать кожу.