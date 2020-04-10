Пять твоих поступков, из-за которых уйдет даже любящий мужчина

От женщины в отношениях зависит, практически, все. На наших хрупких плечах держится гармония в паре и, практически, каждый наш поступок может как усилить взаимное притяжение в паре, так и разлучить навсегда. Как не нужно себя вести с мужчиной расскажет семейный психолог, пишет wday.ru.

1. Вы привлекаете маму и других третьих лиц в ваши отношения

С родственниками все всегда сложно, первое правило — нужно жить отдельно от них и как можно меньше просить их о помощи, иначе будет практически невозможно поддерживать хорошие отношения. Ваша мама и другие родственники и даже друзья как супруга, как и ваши — только в качестве гостя и без полного погружения в ваши отношения, особенно в напряженные моменты. Объективность и сдержанность с их стороны просто невозможна, а вот предвзятость по отношению к негодяю, который обидел вас, обязательно проявится в той или иной степени. Особенно это касается тещи, которая всегда заслуживает отдельного внимания, ведь она — самый важный и вместе с тем самый опасный человек в вашем окружении.

2. Вы замалчиваете проблемы и недовольство

Желание гордо и своими силами проходить все препятствия — это похвально. К чему взваливать свой эмоциональный багаж на плечи своей второй половинки и других людей? Но даже в этом нужно знать меру, ведь накапливая негатив внутри себя, вы постепенно становитесь враждебны по отношению к окружающим и теряете свою привлекательность. Общество функционирует по принципу взаимопомощи и даже если вы не хотите нагружать своими проблемами близких, по крайней мере вы можете обратиться к психологу, для которого помочь вам — профессиональный долг.

Не всегда проблемы в паре или семье участники конфликта могут решить самостоятельно. В некоторых случаях достаточно лишь грамотного совета близкого друга, в других — потребуется работа с психологом, но в любом случае привлечь третьих лиц — вовсе не зазорно и вполне мудро! Вся самые громкие истории разводов и домашнего насилия берут свое начало из этого ужасного принципа, который давно пора оставить в прошлом.

3. Вы тоскуете по предыдущим отношениям

Ваш бывший появляется у вашей двери, умоляя на коленях о вашем прощении, прося принять его обратно. Со слезами на глазах вы принимаете его извинения, и вы обнимаетесь… Затем вы красиво уходите в закат, взявшись за руки, готовые жить долго и счастливо.

Фантазии, которые приходят нам в голову в такой ситуации, часто не далеки от сюжетов глупых романтических комедий.

Если вы часто прокручиваете в голове сценарий, в котором ваши отношения красиво возобновляются, то вы явно не отпустили бывшего.