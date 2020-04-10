Пять твоих поступков, из-за которых уйдет даже любящий мужчина

Психолог рассказала, как не нужно вести себя со своим избранником.
От женщины в отношениях зависит, практически, все. На наших хрупких плечах держится гармония в паре и, практически, каждый наш поступок может как усилить взаимное притяжение в паре, так и разлучить навсегда. Как не нужно себя вести с мужчиной расскажет семейный психолог, пишет wday.ru.
1. Вы привлекаете маму и других третьих лиц в ваши отношения
С родственниками все всегда сложно, первое правило — нужно жить отдельно от них и как можно меньше просить их о помощи, иначе будет практически невозможно поддерживать хорошие отношения. Ваша мама и другие родственники и даже друзья как супруга, как и ваши — только в качестве гостя и без полного погружения в ваши отношения, особенно в напряженные моменты. Объективность и сдержанность с их стороны просто невозможна, а вот предвзятость по отношению к негодяю, который обидел вас, обязательно проявится в той или иной степени. Особенно это касается тещи, которая всегда заслуживает отдельного внимания, ведь она — самый важный и вместе с тем самый опасный человек в вашем окружении.
2. Вы замалчиваете проблемы и недовольство
Желание гордо и своими силами проходить все препятствия — это похвально. К чему взваливать свой эмоциональный багаж на плечи своей второй половинки и других людей? Но даже в этом нужно знать меру, ведь накапливая негатив внутри себя, вы постепенно становитесь враждебны по отношению к окружающим и теряете свою привлекательность. Общество функционирует по принципу взаимопомощи и даже если вы не хотите нагружать своими проблемами близких, по крайней мере вы можете обратиться к психологу, для которого помочь вам — профессиональный долг.
Не всегда проблемы в паре или семье участники конфликта могут решить самостоятельно. В некоторых случаях достаточно лишь грамотного совета близкого друга, в других — потребуется работа с психологом, но в любом случае привлечь третьих лиц — вовсе не зазорно и вполне мудро! Вся самые громкие истории разводов и домашнего насилия берут свое начало из этого ужасного принципа, который давно пора оставить в прошлом.
3. Вы тоскуете по предыдущим отношениям
Ваш бывший появляется у вашей двери, умоляя на коленях о вашем прощении, прося принять его обратно. Со слезами на глазах вы принимаете его извинения, и вы обнимаетесь… Затем вы красиво уходите в закат, взявшись за руки, готовые жить долго и счастливо.
Фантазии, которые приходят нам в голову в такой ситуации, часто не далеки от сюжетов глупых романтических комедий.
Если вы часто прокручиваете в голове сценарий, в котором ваши отношения красиво возобновляются, то вы явно не отпустили бывшего.
Очень легко увязнуть в фантазиях о том, как все могло сложится. Но фантазии — это всего лишь фантазии. Когда мы часто уходим в красивые и смелые фантазии, мы обрекаем себя на боль и разочарование от реальности. К тому, каждый мужчина чувствует, что мыслями вы не рядом с ним, не стоит недооценивать чуткость и интуицию вашего молодого человека. Сконцентрируйтесь на том, чтобы привести ваши текущие отношения к той точке, в которой вы будете абсолютно счастливы.
4. Вы не реагируете на его знаки внимания
Свидания, подарки и комплименты — все это придумано не просто так. Это приятные для всех сторон способы взаимодействия между влюбленными, в ходе которых вы обмениваетесь энергией. Какая бы вы не были искушенная или невпечатлительная, не грех изобразить восторг и высказать благодарность за его романтические жесты. Каменное лицо и ноль эмоций до добра не доведут, каждому приятен живой и энергичный отклик в таких элементарных вещах.
5. Нежелание решать проблемы в сексе
Люди часто приходят ко мне на консультацию, пытаясь решить семейные проблемы, и многие из них касаются именно секса. Людей в паре часто не устраивать их интимная жизнь, многие жалуются на холодность партнера, не некую несовместимость или другие моменты, которые не устраивают в постели и спрашивают у меня совета. Самое интересное в том, что в большинстве случаев с партнером подобные проблемы не обсуждались вовсе. Я бы хотела сказать, что секс — это, конечно, весьма деликатная тема, но ни один специалист не поможет вам решить сексуальные проблемы, если не обсуждать их непосредственно с партнером. Этого ни в коем случае не нужно стесняться, ведь гармоничная сексуальная жизнь — это очень важный элемент крепких и долговечных отношений. Главное — не ждите незамедлительных результатов и будьте готовы к тому, что партнер может вас не понять после одного разговора. Так как наши сексуальные привычки формировались довольно долго, изменить их за раз или два не всегда возможно, учитывайте это.
Помните о том, что с проблемами в сексуальной жизни рано или поздно сталкивается, практически, каждая пара. Как и любая другая сторона отношений и семейной жизни, сексуальная совместимость тоже требует работы и корректив, это совершенно нормально. В противном случае расставание с каждой ночью будет становиться все ближе.