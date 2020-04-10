К чему должны быть готовы эстонские роженицы во время пандемии коронавируса?

«Сегодня она уже отправлена домой, по моим данным, мать и ребенок чувствуют себя хорошо. И у отца, скорее всего, тоже всё в порядке», - сказали в больнице.

В середине марта гинекологи составили правила, согласно которым рекомендовалось на две недели разлучить новорожденного с больной коронавирусом матерью. В реальности это правило не было применено и сейчас действуют по новой методике. Если у матери нет кашля, температуры и других признаков вирусного заболевания, то их не разлучают, но мать должна носить медицинскую маску. Также стало известно, что через грудное молоко коронавирус не передается.

Для того, чтобы обезопасить здоровых рожениц, мужчинам и другим близким запрещается присутствовать при родах. Но в некоторых семьях уже нашлись недовольные. Блогер Лийна Коломайнен вовсе плакала из-за таких правил, также она считает их слишком жесткими.

«Это же не рейс в жаркую страну, который просто можно взять и отменить. Ребенок рождается один, два, ну три раза в жизни. Я считаю, что можно было организовать всё так, что мужчины проходят в больницу вместе с женщинами и их проверяют так же, а выходят они из больницы только вместе с ребенком», - сказала Лийна.

«Поскольку вирус распространяется быстро и не всегда болезнь проявляется сразу, мы запретили в первую очередь отцам участвовать в родах», - сказали в больнице.

Уже первые женщины успели родить без участия мужей.