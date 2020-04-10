Шесть моделей юбок, которые визуально стройнят

1. «Карандаш»

Юбка-"карандаш" ФОТО: Shutterstock

Юбка-карандаш — базовая универсальная вещь, которая есть в гардеробе практически у каждой девушки. Обычно она ассоциируется с деловым дресс-кодом, однако дизайнеры каждый сезон предлагают ее новые интересные вариации. Чтобы визуально сделать бедра уже, а щиколотки тоньше, выбирай модели с высокой талией из плотных структурированных тканей без пестрых принтов. Также будь внимательна с геометрическими узорами — они могут как сыграть в твою пользу, так и наоборот, прибавить еще пару килограмм.

2. Трапеция

Юбка трапеция ФОТО: Shutterstock

С помощью трапециевидной юбки можно сделать акцент на талии и визуально уменьшить объем бедер. Можно выбирать модели как на высокой, так и на средней посадке. Что касается длины, то ориентируйся на свой тип фигуры, достоинства и недостатки фигуры. Например, если у тебя точеные коленки и стройные икры, то носи длину чуть выше колена. Сочетай юбку-трапецию с фактурными рубашками, водолазками и воздушными блузами. Не забудь дополнить лук поясом или кожаным ремнем.

3. С запахом

Платья, юбки, топы с запахом делаю силуэт более выразительным, женственным, подчеркивают линию талии, а также меняют пропорции фигуры таким образом, что визуально она начинает выглядеть стройнее. Юбку на запах можно носить практически с любым видом верха: от романтичных топов с оборками до объемных спортивных свитшотов. Выбирай юбку длиной чуть ниже колена и не надевай слишком яркую обувь. Так ноги зрительно будут казаться длиннее и стройнее.

4. «Тюльпан»

Юбка "тюльпан" ФОТО: Shutterstock

Короткая юбка-тюльпан подойдет девушкам со стройными ногами, но полными бедрами. Сочетай ее с плотными колготками и обувь в тон. Если ты не можешь похвастаться худыми ногами, то выбирай юбку длиной чуть ниже колена или до щиколотки. Обычно модели такого фасона имеют широкий пояс, который акцентирует внимание на талии, делает ее более выразительной, а слегка пышный крой скрывает полные бедра и ягодицы.

5. Плиссированная с высокой талией

Юбка плиссе ФОТО: Shutterstock

Юбки плиссе уже стали классикой в наших гардеробах, так как они очень универсальные, легко миксуются с другими вещами и разными вариантами обуви. Выбирай модели только с высокой посадкой, иначе ты рискуешь зрительно укоротить ноги и удлинить туловище — то есть, нарушатся пропорции фигуры. Длину лучше выбирать миди. Комбинировать ее можно как с обувью на каблуке, так и с ботинками, кроссовками, туфлями на плоском ходу.

6. Годе

Юбка годе ФОТО: Shutterstock