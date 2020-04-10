Женский гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля: кому не стоит создавать конфликтов, а кто не должен рисковать?

Женщина-Дева

Девам звезды советуют поберечь силы и нервы. Стоит почаще напоминать себе, что всех дел не переделать, всех денег не заработать и всем не угодить. К середине недели ожидается новый поворот событий, который потребует осторожности: при малейшем конфликте ситуация может стать критичной. Предвидеть все сложно, поэтому астрологи советуют контролировать хотя бы свои действия. Уборка в доме поможет навести гармонию в душе, оказав умиротворяющие воздействие и избавив от различных стрессов.

Женщина-Весы

Астрологи советуют женщинам-Весам пока повременить с новыми начинаниями: сейчас не до них. На этой неделе остро встанут отложенные дела, которые потребуют незамедлительного разрешения, так что самое время всерьез взяться за них. В условиях аврала или стресса стоит посмотреть на происходящее под иным углом. Можно обратиться за советом к близким или подругам, но не для того, чтобы безоговорочно им следовать, а чтобы взглянуть на одну и ту же вещь с разных сторон. Так будет проще определиться с дальнейшими действиями в любой ситуации.

Женщина-Скорпион

Женщинам-Скорпионам уже с понедельника потребуется осторожность во всем: звездная ситуация непредсказуема, стрессогенна и местами опасна. Неделя заставит понервничать, иногда даже придется отражать нападки. В противном случае велик риск разрыва, ссоры, смены планов, потери удачи. Звезды настоятельно советуют «не лезть на рожон» и придерживаться астрологических рекомендаций, оставив разбирательства на потом.

Женщина-Стрелец

Для Стрельцов неделя начнется с неожиданных хлопот, и велика вероятность того, что они растянутся до выходных. Несмотря на все старания (а порой и благодаря им) список непредвиденных проблем будет расти, словно снежный ком. Важно иметь поддержку со стороны в лице хороших помощников, которым по плечу неоднозначные ситуации. Вполне возможно, что близкие будут только рады помочь в нетипичной ситуации и отточить свои навыки. Вернуть равновесие, как ни странно, поможет забота не о себе, а о других людях, бескорыстные благотворительные дела.

Женщина-Козерог

На этой неделе женщины-Козероги столкнутся с непредвиденными волнениями и рисками, порой ситуация будет довольно взрывоопасной. Возможны проблемы с деньгами, детьми, здоровьем. Не исключены семейные сложности. В связи с текущим положением дел желательно отказаться от экстремальных экспериментов. В момент кризиса самое главное — не терять надежду: обязательно найдется тот, кто протянет руку помощи. Общение со старыми друзьями поможет найти ответы на вопросы, которые мучают здесь и сейчас.

Женщина-Водолей

Неделя будет непростой. Женщины-Водолеи могут столкнуться с рядом серьезных препятствий на своем пути. Но не стоит отчаиваться и сдаваться: начало положено, путь проторен, необходимо лишь продолжать движение к желанной цели. Если появится усталость от происходящего (а такой вариант очень возможен), стоит выделить себе время для отдыха, в которое ничто не будет тревожить. Можно посмотреть добрый фильм, включить любимую музыку, словом, позволить себе отдохнуть и телом, и душой.

Женщина-Рыбы