Десять средств для здоровья ногтей, которые вы сможете найти дома

Морская соль

У морской соли уникальный состав. Она в большом количестве содержит природные минералы, обеспечивающие здоровье и блеск ногтям. Чтобы укрепить ногтевую пластину и смягчить кутикулу, растворите 2 чайные ложки морской соли в стакане теплой воды и подержите в ней пальцы в течение 10 минут.

Кокосовое масло

Кокосовое масло содержит насыщенные жиры, которые хорошо увлажняют ногти и кожу вокруг них. Нанесите небольшое количество предварительно нагретого масла на руки и выполните легкий массаж ногтевой пластины и верхних фалангов пальцев, чтобы усилить прилив крови и улучшить питание ногтей.

Яблочный уксус

У яблочного уксуса много полезных свойств. Это продукт содержит кальций, магний и железо — минералы, укрепляющие ногтевую пластину, а также уксусную и яблочную кислоты — защищающие ногти от грибковых инфекций.

В чистом виде применять уксус не рекомендуется. Для ванночек его лучше развести с водой в пропорции 1:1.

Пиво

Алкогольные напитки не приносят пользы организму — если их принимать внутрь. А при наружном применении пиво — богатый источник калия, селена, фосфора и биотина — действительно способно улучшить состояние ногтей.

Для приготовления лечебной ванночки вам понадобится стакан яблочного уксуса, стакан пива и 0,25 стакана теплого оливкового масла. Для лучшего эффекта ногти следует держать в растворе не менее 15 минут. Процедуру следует проводить регулярно — не реже двух раз в неделю.

Растительное масло

Частый контакт с водой и моющими средствами неблагоприятно сказывается на состоянии рук и здоровье ногтей. Кожа становится сухой, начинает шелушиться и трескаться.

Чтобы защитить руки от воды, сделайте легкий массаж с несколькими каплями растительного масла. Этот продукт создает защитную пленку, которая предотвратит потерю влаги и сохранит кожу мягкой и эластичной. А ногти после такой процедуры просто сияют!

Масло чайного дерева и витамин Е

Оба этих средства широко используются при создании кремов для рук и ногтей. Масла питают сухую кожу, экстракт чайного дерева защищает кожу от грибка и других инфекций.

Нанесите несколько капель средства на кожу и ногти на ночь, наденьте хлопковые перчатки, а утром проверьте результат — уверены, вы останетесь им довольны!

Пищевая сода

Сода не только укрепляет ногти, но и удаляет неприятный желтый налет, который остается на них от декоративных лаков. Кроме того, благодаря своим антисептическим свойствам сода защищает руки от появления грибка.

Для отбеливания ногтевой пластины соду используют в виде густой пасты.

Также полезно держать ногти в содовой ванночке. Для ее приготовления растворите 1 ст.л. порошка в 250 мл теплой воды, опустите в нее пальца на 15 минут и промокните сухой салфеткой. Процедуру следует выполнять три раза в неделю.

Лимон и сахар

Лимонный сок — мощный натуральный отбеливатель. Чтобы вернуть здоровый блеск пожелтевшим ногтям и улучшить состояние кутикулы, смешайте сок половины лимона с 1 ст. л. сахара и вотрите средство в ногти и кожу вокруг них. Оставьте смесь на ногтях на 5−7 минут и смойте ее теплой водой.

Процедуру можно проводить один раз в четыре дня. После нее в течение нескольких часов следует избегать солнечных лучей — они способны спровоцировать пигментацию кожи.

Репчатый лук

Средство, конечно, не для слабонервных, но на ногти действует наилучшим образом. Разрежьте луковицу пополам, вонзите в нее ногти и подержите в течение 5−7 минут. После этого постарайтесь не мыть руки хотя бы в течение часа. Да, терпеть запах непросто — но вы быстро забудете обо всех неудобствах, когда увидите, какой эффект производит луковый сок.

Мята и ромашка