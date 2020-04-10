Пт, 10.04.2020

Рецепт свинины, запеченной с овощами

Свиниа в духовке. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Свинина с овощами очень нежное, а главное правильное блюдо. Есть мясо лучше всего с таким гарниром, особенно ребрышки.

Количество порций 8

Время подготовки 30 мин

Время приготовления 2мин

Общее время приготовления - 32 мин

Ингредиенты

Фенхель (семена) - 2 столовые ложки

Чеснок (зубцы) - 8 штук

Тимьян (веточки) - 1 пучок

Оливковое масло (желательно первого холодного отжима) - 50 мл

Свинина (ребра) - 6 штук

Картофель (мелкий) - 1 кг

Редис - 15 штук

Лук-шалот - 6 штук

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200°. Семена фенхеля измельчите в ступке, смешайте с чесноком, 2 ст. л. листьев тимьяна и 2 ст. л. оливкового масла.

Приправьте свинину солью и свежемолотым перцем, выложите на противень и натрите чесночной смесью. Запекайте в духовке 1 час 20 минут.

Перемешайте картофель, редис и лук-шалот с оставшимися 2 ст. л. масла, приправьте.

Разложите овощи на противне. Поставьте в духовку и запекайте до готовности.

Переложите мясо на разделочную доску, накройте фольгой и оставьте на 15 минут, прежде чем нарезать.

Подавайте мясо с овощами, полив их мясным соусом, украсьте веточками тимьяна.

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