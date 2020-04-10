Рецепт свинины, запеченной с овощами

Свинина с овощами очень нежное, а главное правильное блюдо. Есть мясо лучше всего с таким гарниром, особенно ребрышки.
Время подготовки 30 мин
Время приготовления 2мин
Общее время приготовления - 32 мин
Ингредиенты
Фенхель (семена) - 2 столовые ложки
Чеснок (зубцы) - 8 штук
Тимьян (веточки) - 1 пучок
Оливковое масло (желательно первого холодного отжима) - 50 мл
Свинина (ребра) - 6 штук
Картофель (мелкий) - 1 кг
Редис - 15 штук
Лук-шалот - 6 штук
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 200°. Семена фенхеля измельчите в ступке, смешайте с чесноком, 2 ст. л. листьев тимьяна и 2 ст. л. оливкового масла.
Приправьте свинину солью и свежемолотым перцем, выложите на противень и натрите чесночной смесью. Запекайте в духовке 1 час 20 минут.
Перемешайте картофель, редис и лук-шалот с оставшимися 2 ст. л. масла, приправьте.
Разложите овощи на противне. Поставьте в духовку и запекайте до готовности.
Переложите мясо на разделочную доску, накройте фольгой и оставьте на 15 минут, прежде чем нарезать.
Подавайте мясо с овощами, полив их мясным соусом, украсьте веточками тимьяна.