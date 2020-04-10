Десять дел по дому, с которыми дети справляются лучше взрослых

Мытье плинтусов может превратиться в испытание для спины и коленей — стоять столько времени, скрючившись в три погибели, довольно сложно. А вот ребенок, который просто создан для того, чтобы ползать, справится с этой задачей на ура. Недаром предприимчивые японцы придумали детский комбинезон, к которому в области коленок и животика пришит лоскут махровой ткани — чтобы пыль собирал, пока ползает по квартире.

2. Пол под кроватью

Чего там только нет — игрушки, причем не только детские, но и питомцев, клубки пыли, затерявшаяся резинка для волос, выпавшая из сонной руки книжка. Список можно продолжать до бесконечности. Но не длину ваших рук. А вот малыш может влезть под кровать целиком и достать все, что там накопилось. Да и пыль протереть под мебелью заодно.

3. Ножки стульев и табуреток

И стола тоже. Ведь ребенок наверняка что-то роняет, разливает и разбрасывает. С пола мы все это стараемся убирать практически сразу, а вот брызги с ножек мебели порой и не замечаем. Предложите малышу «помыть ноги замарашкам» — наверняка он быстро и легко с этим справится. А вам не придется в очередной раз сгибаться втрое, чтобы помыть еще и стулья.

4. Нижние ящички и полки