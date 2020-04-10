Десять дел по дому, с которыми дети справляются лучше взрослых

Обычно мама отмахивается от помощи малыша — мол, быстрее и проще сделать самой. И зря! Ребенок может стать просто незаменимым помощником, пишет wday.ru.
Мамы детей постарше частенько жалуются, что их драгоценных чад к уборке никак не привлечь. Это действительно сложно, особенно если раньше вы отказывались от неумелой помощи малыша — потому-то привычка делать что-то по дому у него и не сформировалась. Но ведь дети могут очень полезны при уборке! Главное — соблюдать два правила: не давать ребенку бытовую химию, максимум — мыло; не рявкать, не ругать и не критиковать, а постараться превратить уборку в игру. Мы собрали 10 вещей, которые малыши в состоянии отмыть гораздо лучше, чем мы сами.
1. Плинтусы
Мытье плинтусов может превратиться в испытание для спины и коленей — стоять столько времени, скрючившись в три погибели, довольно сложно. А вот ребенок, который просто создан для того, чтобы ползать, справится с этой задачей на ура. Недаром предприимчивые японцы придумали детский комбинезон, к которому в области коленок и животика пришит лоскут махровой ткани — чтобы пыль собирал, пока ползает по квартире.
2. Пол под кроватью
Чего там только нет — игрушки, причем не только детские, но и питомцев, клубки пыли, затерявшаяся резинка для волос, выпавшая из сонной руки книжка. Список можно продолжать до бесконечности. Но не длину ваших рук. А вот малыш может влезть под кровать целиком и достать все, что там накопилось. Да и пыль протереть под мебелью заодно.
И стола тоже. Ведь ребенок наверняка что-то роняет, разливает и разбрасывает. С пола мы все это стараемся убирать практически сразу, а вот брызги с ножек мебели порой и не замечаем. Предложите малышу «помыть ноги замарашкам» — наверняка он быстро и легко с этим справится. А вам не придется в очередной раз сгибаться втрое, чтобы помыть еще и стулья.
4. Нижние ящички и полки
Это вообще самое веселье! Скинуть все игрушки с нижних полок — просто мечта! Правда, придется протереть под ними пыль, но забава того стоит. Протирать фасады мебели снизу тоже может быть увлекательным делом. Особенно если сказать, что без помощи малыша вы не справитесь — его острые глазки наверняка заметят малейшие брызги, а маленькие ручки не оставят им ни единого шанса.
5. Основание торшера
Вы протираете абажур или плафон, а малыш в это время расправляется с пылью у основания — уборка пойдет в два раза быстрее. Тут главное — убедиться, что торшер случайно не опрокинется от детской возни. Поэтому лучше протирать его вместе, просто на разных уровнях.
6. Радиатор отопления
Но только если он не горячий! Тонкие ручки с большим успехом дотянутся до клубков пыли на ребрах радиатора. А если вручить малышу пылесос, то он сможет сражаться с пылью, как рыцарь с драконом. И даже под батареей наверняка грязь соберет без всякого раздражения, в отличие от нас самих.
7. Подставка для обуви
Это и уборка, и конструктор. Попросите ребенка аккуратно рассортировать обувь по парам, протереть полку и расставить на ней кеды и ботинки.
8. Дверцы духовки и посудомойки
Полноразмерному взрослому их протирать не очень удобно, а для ребенка это как раз нужный уровень. Если вы готовите, а малыш вертится у вас под ногами, это отличный способ его занять — попросить совершить подвиг для мамы и избавить ее от лишних страданий.
9. Миски питомцев
Обычно они небьющиеся, поэтому нет ничего страшного в том, чтобы доверить мытье мисочек ребенку. Налейте в тазик воды, капните немного моющего средства, вручите тряпку — и малыш играет себе в кораблики, принося попутно пользу. Лишь бы потопа не случилось.
10. Комнатные растения
Полив ребенку не во всяком возрасте можно доверить, а вот опрыскать листья водой из бутылочки с распылителем — вполне. А если еще и кошка под руку попадется, за которой так весело гоняться с пульверизатором, то всеобщее веселье гарантировано.