«Надеюсь, переживем эту ночь»: Агата Муцениеце обвинила Павла Прилучного в домашнем насилии

Пандемия дается плохо, я сижу с аккаунта мамы, потому что Паша забрал мой телефон, выкинул его на улицу. Довел детей до слез, поднимал на меня руку. Он не в адеквате, во время пандемии выгоняет нас на улицу, так что завтра мы едем в квартиру. Я не хотела выносить это все, но у меня единственное оружие — публичность. Если сейчас я не скажу, потом это опять все замолчится. Он реально десять дней не просыхает, пьет, видимо, токсины закрыли мозг и вот так случилось. Привет Джигану, как говорится. Надеюсь, переживем эту ночь,