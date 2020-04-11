Риск заболевания, безработица и проблемы: как справиться со стрессом, вызванным COVID-19?

Кризис и неизвестность значительно повышают уровень волнения и стресса, а длительный стресс, в свою очередь, может стать причиной ряда проблем со здоровьем – повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, алкоголизма, а также неврозов и депрессий. Рекомендациями о том, как в кризисной ситуации справляться со стрессом, делится психотерапевт Андрис Веселовскис (Латвия).

Как жители справляются с кризисом?

Кризис по-разному влияет на различные группы общества. У одних сейчас более свободный режим – больше свободного времени и отдыха. Это в основном молодые люди, для которых эта болезнь не так опасна. К тому же, у этой части общества была большая нагрузка на работе, но сейчас, в связи с чрезвычайной ситуацией, у них больше возможностей, чтобы спокойно проводить время дома и отдыхать. Еще небольшая часть общества вообще отрицает необходимость чрезвычайной ситуации и не соблюдают меры безопасности, введенные в стране, создавая дополнительные риски для здоровья – своего и окружающих. Большинство же общества в настоящее время испытывает страх, чувство неизвестности и стресс.

Психотерапевт подчеркивает, что в нынешних быстро меняющихся условиях страх и волнение может испытывать каждый, но нужно помнить, что в условиях кризиса волнение – это нормальное явление и не нужно создавать себе дополнительный стресс, волнуясь из-за тревоги как таковой.

Не поддаваться стадному инстинкту

На новостных интернет-порталах, а также в соцсетях регулярно появляются сообщения о том, что люди раскупают туалетную бумагу, гречку и другие товары. Доктор Веселовскис поясняет, что такая реакция – это проявление страха, так как, увидев, что дома остался предпоследний рулон туалетной бумаги, большинство людей, скорее всего, отправится в ближайший магазин, чтобы запастись ею.

Это биологически обусловленная реакция, которая может стать неконтролируемой, в особенности, если учесть, насколько люди поддаются влиянию окружающих.

Также, по словам специалиста, на реакцию человека влияет то, как он воспринимает информацию. Например, новости о распространении COVID-19 передаются по несколько раз в день, но человек подсознательно воспринимает их,как не одно отдельное событие, а как несколько угрожающих фактов. Поэтому рекомендуется слушать проверенную информацию один раз в день, например, вечером, а не по несколько раз за день, так как это увеличивает уровень тревоги. Особенно чувствительным людям новости может пересказать кто-то из членов семьи или друг. Количество и восприятие информации нужно дозировать, чтобы не наступила паника.

Как меньше волноваться за здоровье близких?

Доктор Веселовскис еще раз подчеркивает, что совершенно понятно и естественно, что человек беспокоится о здоровье своих близких.

Чтобы справиться с этим стрессом, нужно действовать рационально, то есть задать себе вопрос, что я могу реально сделать, чтобы защитить своих близких?