Вс, 12.04.2020

Как приготовить королевское пасхальное печенье
От шеф-повара Букингемского дворца!

Печенье.

ФОТО: Shutterstock

В сеть попал рецепт пасхального печенья, которое готовят в монаршей семье. Шеф-повар Букингемского дворца пошагово рассказал, как приготовить праздничное лакомство, опубликовав видео в официальном Instagram-аккаунте.

12 апреля празднуется католическая Пасха-2020. А вот православная Пасха в 2020 году выпадает на 19 апреля.

Рецепт пасхального печенья от королевского шеф-повара

Ингредиенты для бисквита:

  • 350 г муки
  • 5 г соды
  • 10 г молотого имбиря
  • 5 г корицы
  • 125 г масла
  • 175 г коричневого сахара
  • 1 яйцо
  • 60 г золотого сиропа

Ингредиенты для глазури:

  • 2 яичных белка
  • 600 г сахарной пудры
  • пищевой краситель на ваш выбор

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 170 ºС. Смешайте муку, соду и специи в миске. Добавьте нарезанное кубиками масло и перемешать до образования крошки. Добавьте сахар, яйцо и золотой сироп. Перемешивайте до образования теста.
  2. Раскатайте тесто до толщины 5мм. Используйте резак для печенья или бумажный шаблон, чтобы нарезать желаемую форму. Положите печенье на антипригарный коврик или пергаментную бумагу и запекайте на средней полке 12-15 минут.
  3. Выпекайте, пока печенье не сохранит свою форму при прикосновении и не станет золотистого цвета. Полностью остудить перед украшением.

Украшение:

  • 1 яичный белок к 600 г сахарной пудры взбейте до однородной массы. Глазурь должна плавно тянуться.
  • Чтобы покрыть все печенье глазурью, добавьте дополнительный яичный белок, чтобы разбавить смесь. Украсьте и наслаждайтесь!
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