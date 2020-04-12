Как правильно ухаживать за расческой

О необходимости регулярного мытья кистей для макияжа знают все. Между тем, расческе для волос нужно уделять не меньшее внимание. По словам хирурга-дерматолога Седжала Шаха, наслоения волос, остатков средств для укладки, клеток эпителия и пыли создают идеальные условия для роста бактерий и грибков. Вряд ли бы вы захотели пользоваться расческой, если бы рассмотрели ее под микроскопом!

Щетку необходимо очищать от волос каждый раз после использования, считает доктор Шах, а как часто устраивать банный день — зависит от материала, из которого она сделана.

Расческа из пластика или керамики

Расчески и щетки этого типа можно «купать» один раз в месяц. Наполните емкость теплой водой, добавьте небольшое количество шампуня, ненадолго замочите аксессуар, а затем тщательно промойте под проточной водой. Хорошо просушите расческу при комнатной температуре.

Большая массажная щетка

В основании изделий этого типа обычно установлена накладка из мягкой резины. Во время мытья через нее может просачиваться вода, которая затем не находит выхода наружу и застаивается внутри щетки. Это приводит к образованию неприятного запаха и появлению плесени, поэтому массажные щетки рекомендуется либо разбирать перед мытьем (если это предусмотрено конструкцией), либо очищать дезинфицирующими растворами не чаще, чем раз в два месяца.

Щетка из натурального дерева