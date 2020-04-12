Бузова отрезала себе волосы и подожгла брендовые платья из-за спора с блогером

Ольга Бузова шокировала подписчиков в Instagram. Певица приняла вызов блогера Гусейна Гасанова и сыграла с ним в очень странную игру. Знаменитости по очереди давали друг другу различные задания. Так, исполнительница вынуждена была отрезать себе волосы и сжечь несколько брендовых платьев, в том числе от Dolce & Gabbana и Lanvin.

«Это Dolce & Gabbana за пятьсот тысяч, я его не отдам! Я не позволю!» — билась сначала в истерике знаменитость.

Несмотря на это, певица все же положила дорогие наряды в ведро и подожгла их. Новая стрижка тоже не далась Ольге Бузовой легко. Со слезами на глазах поп-дива отрезала свои локоны ножницами. Видео действа она опубликовала в Instagram.

«Никогда не думала, что ввяжусь в это. Игры, которые выходят из-под эмоционального контроля не легко мне даются. Но я сильная, и знаю, что вы меня поддержите! Я не умею бросать начатое на пол пути. Сложное решение для девушки, но я смогла», — поделилась впечатлениями после игры Бузова.