«Он пообещал, что уничтожит меня»: Елена Корикова о том, кто пустил ее карьеру «под откос»

Еще в начале нулевых актриса Елена Корикова была одной из самых востребованных звезд российского шоу-бизнеса. Она активно снималась в кино, играла в театре, участвовала в масштабных телепроектах, но в одночасье все изменилось. Уже много лет белокурая красотка не дает интервью и редко выходит на театральные подмостки.

На самый популярный вопрос, куда исчезла актриса и что с ней происходит сегодня, попытались ответить корреспонденты АиФ.ru.

Как оказалось, спустя много лет Елена призналась одной из подписчиц в Instagram, что ее карьеру сломал никто иной, как бывший возлюбленный звезды.

«Брошенный мужчина пообещал, что всю свою жизнь положит на уничтожение меня. Тогда я не придала значения его словам. То интервью, о котором вы говорите, было одним из последних, когда я делилась своей жизнью от первого лица. Дальше за меня это делали другие. Я долго не понимала, за что на меня ополчилась пресса, ведь я всегда была так искренна с ними. Пока один журналист не признался по секрету, что это заказ, и сказал чей», — отметила Корикова.

Сегодня желтая пресса продолжает выпускать нелестные статьи с Еленой в главной роли. Ее обвиняют буквально во всем: ругают за алкоголизм, излишнюю любовь к пластической хирургии, подозревают в лживой беременности и бесконечно ловят на изменах. Бывшая звезда шоу-бизнеса долго терпела оскорбления, но в один момент решилась на крайние меры.

«Признаюсь, я долго терпела: вероятно, в силу моего воспитания или природного терпения мне не хотелось конфликта. Однако любому терпению приходит конец. Я обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства для пресечения попыток меня оклеветать», — писала артистка в Instagram.

В наши дни о личной жизни известной актрисы почти ничего не известно. Лишь несколько лет назад в сети появился слух о ее романе с экс-возлюбленным участницы «Дома-2» Оксаны Ряско, бизнесменом Сергеем. Однако сама актриса называла мужчину просто другом и долгое время открещивалась от «мимолетного романа».

Недавно же поклонники звезды всерьез обеспокоились отсутствием новостей о жизни Елены и прямо в комментариях напомнили актрисе, что пора бы завести порядочного, достойного и любящего мужчину. На что получили неожиданный ответ.

«Передам мужу своему», — обратилась к поклонникам Корикова, а спустя несколько дней выложила в сеть снимок, где отчетливо виден безымянный палец актрисы с увесистым кольцом.

Если говорить о карьере звезды, то в настоящее время она лишь изредка выбирается на гастроли с театральной труппой. Так, сегодня ее можно увидеть только в спектакле «Идеальный свидетель», где Елена играет с Ильей Глинниковым и Игорем Ливановым.