Неловкий момент: обнаженная Дана Борисова случайно показала грудь

Телеведущая присоединилась к челленджу с подушками Pillow challenge. Постельный аксессуар, перехваченный ремнем, создает иллюзию модного наряда. Участники акции соревнуются между собой в креативности, дополняя образ украшениями, сумочками и брендовой обувью.

Дана примерила на себя серую подушку с черным поясом. Телеведущая хотела сделать сексуальное селфи в зеркало, но приняла невыгодную позу. Борисова «засветила» в кадре сосок и трусики.

Дана Борисова не заметила, что оголила сосок instagram.com/danaborisova_official

Звезда уверяет, что уже три года не употребляет наркотики и спиртные напитки. Однако поклонники Даны сомневаются, что она ведет здоровый образ жизни. Недавно Борисова показала кадр со своим приятелем Павлом. Друзья позировали за столом, на котором стояла бутылка водки. Борисова поспешила оправдаться.

Телеведущая заявила, что это была провокация. «Я „синьку“ ненавижу больше жизни. Хоть наркозом накачай — не выпью. Друзья, насчет фотки с бутылкой алкоголя. Ну, конечно, мы с Пашей пошутили. Вчера я забежала к нему, посидели своей компанией, пофоткались, дурака поваляли», — объяснила Борисова в Instagram stories.