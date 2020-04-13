Неловкий момент: обнаженная Дана Борисова случайно показала грудь

43-летняя Дана Борисова перестаралась с эротикой. Звезда хотела сделать пикантное селфи, но показала больше, чем требовалось по условиям флешмоба, рассказывает Cosmo.
Телеведущая присоединилась к челленджу с подушками Pillow challenge. Постельный аксессуар, перехваченный ремнем, создает иллюзию модного наряда. Участники акции соревнуются между собой в креативности, дополняя образ украшениями, сумочками и брендовой обувью.
Дана примерила на себя серую подушку с черным поясом. Телеведущая хотела сделать сексуальное селфи в зеркало, но приняла невыгодную позу. Борисова «засветила» в кадре сосок и трусики.
Телеведущая заявила, что это была провокация. «Я „синьку“ ненавижу больше жизни. Хоть наркозом накачай — не выпью. Друзья, насчет фотки с бутылкой алкоголя. Ну, конечно, мы с Пашей пошутили. Вчера я забежала к нему, посидели своей компанией, пофоткались, дурака поваляли», — объяснила Борисова в Instagram stories.
Дана также рассказала, что друзья познакомили ее с молодым человеком. Однако подробности свидания она раскрывать не стала.