ПЕЧАЛЬНАЯ КАРТИНА ⟩ Эксперты предсказали последствия самоизоляции для кожи

Несмотря на то что многие сравнивают затянувшийся режим самоизоляции с каникулами, общего между ними немного, ведь сейчас мы как никогда много сидим за компьютерами и мало двигаемся. Как это отражается на нашей коже и что делать, чтобы после вынужденного сидения дома не было мучительно больно за бесцельно прожитые в четырех стенах несколько недель, АиФ.ru объяснили врачи.
Проблема: гиподинамия
Малоподвижный образ жизни, который большинство жителей мегаполиса и так вели постоянно, в условиях карантина усугубился. Ежедневные поездки на работу сменились дефилированием между кухней и спальней и обратно, что не внушает никакой надежды на улучшение или хотя бы сохранение физической формы.
Первым следствием вынужденной гиподинамии для большинства станет повышение веса. От постоянного сидения и лежания дома возможны нарушения кровообращения, что сразу грозит пастозностью и отечностью лица, застойными явлениями, появлением мешков под глазами. Особенно если все это будет сопровождаться нарушениями режима — поздними подъемами и посиделками за полночь, вредными привычками и налеганием на соленые, острые и неполезные продукты.
К тому же от сидения дома рацион обычно меняется не в лучшую сторону: выбор делается в пользу калорийных и жирных блюд, на столе чаще появляется алкоголь, что при таком режиме обязательно скажется впоследствии — появятся или дадут о себе знать с новой силой локальные жировые отложения, а также высыпания на коже.
Малоподвижный образ жизни и отсутствие кислорода, являющиеся стрессом для организма, могут привести к ухудшению самочувствия и стать причиной тусклого цвета лица, обострить хроническую розацею или купероз (вследствие употребления алкоголя).
Как помочь самому себе: старайтесь следить за своим питанием, введите ограничения на употребление быстрых углеводов, занимайтесь спортом. Хотя бы делайте с утра элементарную зарядку. В идеале — обзаведитесь домашним тренажёром.
Также проветривайте регулярно помещение, по возможности откажитесь от вредных привычек. Не забывайте о домашнем уходе за собой — маски для лица, пилинги, кремы, все это можно и нужно делать регулярно, пока не появится возможности вернуться на процедуры в салоны красоты.
Проблема: недостаток солнечного света
С нехваткой солнечного света мы сталкиваемся на протяжении всего осенне-зимнего периода. Но теперь к нему можно смело добавить и весенние месяцы тоже, которые мы могли бы провести на прогулках, в парках, на дачах или даже в поездках в более теплые регионы и страны, однако коронавирус пока заставляет россиян сидеть дома, и это, конечно, чревато недостатком витамина D. Такой дефицит, во-первых, может активизировать проблемы со щитовидной железой. Во-вторых, поскольку витамин D участвует в усвоении кальция и магния, без него невозможна нормальная работа почек и сердечнососудистой системы, а также он оказывает влияние на состояние кожных покровов и защищает их от различных заболеваний. Нехватка этого жизненно важного витамина наносит серьезный удар по здоровью, в том числе по костной ткани и иммунитету.
Как помочь самому себе: конечно, можно начать (или продолжить) восполнять недостаток витамина D при помощи аптечных препаратов. Также обязательно введите в свой рацион морскую рыбу и морепродукты, которые нужно употреблять не менее 2-3 раз в неделю. Помните о том, что приготовление практически лишает рыбу полезных веществ, поэтому обратите внимание на слабосоленую красную рыбу, которая не подвергается как таковой термической обработке. В ней необходимого нам витамина D в разы больше.
Проблема: чрезмерное использование гаджетов
Если раньше большинство проводило время за компьютером в офисе, успевая попутно с выполнением прямых обязанностей смотреть фильмы и ролики на YouTube и вечером просто листать ленту на телефоне, то сейчас люди больше сосредоточены на чтении новостей, сидении в соцсетях, играх. Это самый доступный и легкий способ отвлечься от вынужденной изоляции и пребывания в четырех стенах со своими же родственниками. Переход в виртуальную реальность не сулит ничего хорошего. Доказано, что так называемый голубой свет (излучение) экранов смартфонов и прочих гаджетов негативно сказывается на эпидермисе и приводит к преждевременному появлению морщин, тусклому цвету лица и усилению пигментированных зон.
Как помочь самому себе: уменьшите количество времени, которое вы проводите онлайн. Лучше посмотрите кино по телевизору или почитайте книгу — от этого цвет лица не ухудшится и проблем с кожей не возникнет точно.
Проблема: снижение иммунитета
Стресс людей не красит в принципе. Из карантина большинство из нас выйдет изможденными, уставшими, в депрессивном состоянии и с еще большими проблемами, которые придется решать. Снижение иммунитета на фоне вынужденной самоизоляции из-за отсутствия свежего воздуха и движения очевидно. Пока будут действовать правила карантина, кто-то перенесет простуду или даже сам вирус, поэтому могут обостриться хронические заболевания. Этого допускать нельзя, так что, сидя дома, нужно заботиться о себе и своем иммунитете.
Как помочь самому себе: в рационе сделайте упор на овощи и фрукты, особенно те, в составе которых присутствует витамин С — это, конечно же, цитрусовые. Если нет аллергии, стоит отказаться от сахара в пользу натурального меда. Он, как и другие продукты пчеловодства, обладает как антисептическими, так и иммуномодулирующими свойствами. Не стоит злоупотреблять кофеином, так как он вымывает кальций. В приоритете белковая пища (мясо птицы и рыба), крупы, цельнозерновой хлеб, молочные продукты, в особенности творог, кефир, ряженка, яйца. Восполнить недостаток витаминов и микроэлементов помогут орехи и сухофрукты.
Не забывайте, что жизнь — это прежде всего движение. Поэтому выделите время на то, чтобы заниматься в течение дня разминкой, приседаниями, стойте в планке, которая невероятно полезна для позвоночника, мышечного каркаса, дыхательной и кровеносной систем, а также для пищеварения. Делайте упражнения на балконе или с открытой форточкой. Обязательно закаляйтесь. Отличное решение в создавшихся условиях — это контрастный душ. Он помогает поддерживать иммунитет, наше тело и кожу в тонусе.