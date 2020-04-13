ПЕЧАЛЬНАЯ КАРТИНА ⟩ Эксперты предсказали последствия самоизоляции для кожи

Проблема: гиподинамия

Малоподвижный образ жизни, который большинство жителей мегаполиса и так вели постоянно, в условиях карантина усугубился. Ежедневные поездки на работу сменились дефилированием между кухней и спальней и обратно, что не внушает никакой надежды на улучшение или хотя бы сохранение физической формы.

Первым следствием вынужденной гиподинамии для большинства станет повышение веса. От постоянного сидения и лежания дома возможны нарушения кровообращения, что сразу грозит пастозностью и отечностью лица, застойными явлениями, появлением мешков под глазами. Особенно если все это будет сопровождаться нарушениями режима — поздними подъемами и посиделками за полночь, вредными привычками и налеганием на соленые, острые и неполезные продукты.

К тому же от сидения дома рацион обычно меняется не в лучшую сторону: выбор делается в пользу калорийных и жирных блюд, на столе чаще появляется алкоголь, что при таком режиме обязательно скажется впоследствии — появятся или дадут о себе знать с новой силой локальные жировые отложения, а также высыпания на коже.

Малоподвижный образ жизни и отсутствие кислорода, являющиеся стрессом для организма, могут привести к ухудшению самочувствия и стать причиной тусклого цвета лица, обострить хроническую розацею или купероз (вследствие употребления алкоголя).

Как помочь самому себе: старайтесь следить за своим питанием, введите ограничения на употребление быстрых углеводов, занимайтесь спортом. Хотя бы делайте с утра элементарную зарядку. В идеале — обзаведитесь домашним тренажёром.

Также проветривайте регулярно помещение, по возможности откажитесь от вредных привычек. Не забывайте о домашнем уходе за собой — маски для лица, пилинги, кремы, все это можно и нужно делать регулярно, пока не появится возможности вернуться на процедуры в салоны красоты.

Проблема: недостаток солнечного света

С нехваткой солнечного света мы сталкиваемся на протяжении всего осенне-зимнего периода. Но теперь к нему можно смело добавить и весенние месяцы тоже, которые мы могли бы провести на прогулках, в парках, на дачах или даже в поездках в более теплые регионы и страны, однако коронавирус пока заставляет россиян сидеть дома, и это, конечно, чревато недостатком витамина D. Такой дефицит, во-первых, может активизировать проблемы со щитовидной железой. Во-вторых, поскольку витамин D участвует в усвоении кальция и магния, без него невозможна нормальная работа почек и сердечнососудистой системы, а также он оказывает влияние на состояние кожных покровов и защищает их от различных заболеваний. Нехватка этого жизненно важного витамина наносит серьезный удар по здоровью, в том числе по костной ткани и иммунитету.