Пять продуктов для повышения иммунитета

Хурма

Эта ягода не просто так появляется во время сезона простуды и гриппа. Она богата витаминами А и С, которые важны для функционирования иммунной системы. Только один плод среднего размера содержит около половины рекомендуемой суточной нормы витамина А.

Йогурт

Исследования показали, что живые бактерии в йогурте могут защитить кишечный тракт от заболеваний и повысить устойчивость иммунитета к некоторым инфекциям. Выбирайте натуральный греческий йогурт. Он содержит много белка и мало сахара.

Шоколад

Хорошие новости для любителей шоколада: какао является концентрированным антиоксидантом, повышающим иммунитет. Исследования показали, что регулярное употребление несладкого какао также может снизить риск сердечных заболеваний.

Рыба

Кислоты омега-3 и другие полезные жиры помогают повысить активность лейкоцитов, повысить иммунитет и восстановить организм после инфекции. При выборе рыбы стоит помнить одно: беременным женщинам и маленьким детям стоит избегать экзотических сортов рыб, которые могут содержать ртуть: королевская скумбрия, акула и рыба-меч. Отдавайте предпочтение жирной рыбе, это может быть лосось, тунец, скумбрия.

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