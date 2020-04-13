17 дешевых вещей, которые выглядят очень дорогими

Чтобы экономить без риска выглядеть как нищенка, нужно научиться видеть признаки роскоши в бюджетных решениях, рекомендует wday.ru.
Сложные гардеробные решения требуют уверенности в их презентабельности. Если ее нет, лучше быть проще. Речь пойдет не о подделках, имитирующих люкс. Конечно, фейк иногда может выглядеть так, что его не отличишь от оригинала, но чаще всего, покупая сумку Chanel на AliExpress, мы рискуем стать очередными героями подборок на тему «Ожидание и реальность». Если рисковать вы не хотите, то стоит забыть о заоблачном люксе и найти то, что приблизит к роскоши, в простых решениях, которыми переполнен масс-маркет. Главное — понять, какие признаки отправляют вещь в категорию роскошных.
Признаки дорогой вещи
Лаконичный крой. В мелких деталях, обилии швов и прочих наворотах гораздо легче засветить истинную цену вещи.
Отсутствие лишнего декора. Фурнитура — это то, что выдает дешевку.
Базовый цвет. «Дорогими» считаются белый, черный, бежевый.
Отношение к категории «классика». Важно выбирать вещи, за которыми тянется шлейф ассоциаций, связанных с высшим светом. И это вовсе не блеск и стразы. Ассоциировать их с богатством — роковая ошибка. Подробности разберем ниже.
Платье-футляр телесного цвета
Лаконичный крой + «дорогой» цвет
Первый вопрос, который у вас сразу же возник: почему не черное? Ответ очевиден. И черный, и телесный — «дорогие» цвета, но первый уже снискал славу универсального, а роскошь ассоциируется с вещами, далекими от банальной повседневности.
Есть и еще один важный момент, который даже может сойти за лайфхак: не стоит забывать, что черный цвет — один из самых марких. Если вы выбираете бюджетное платье, выполненное в нем, то рискуете все время ходить, вооружившись щеткой и антистатиком. Прилипшие нитки и кошачья шерсть мгновенно сделают из элегантного решения в духе Коко Шанель половую тряпку.
Лаконичный черный жакет
Классическое решение + светские ассоциации
Самый роскошный жакет — это смокинг. Именно он прочно ассоциируется со светской жизнью. Есть лишь одна проблема: мы постоянно забываем, что смокинг — это вечернее решение. Для дня по-настоящему роскошная женщина его никогда не выберет. Однако выход есть: можно взять лишь некоторые элементы, которые ассоциируются со смокингом. Например, цвет и особенности кроя. Смокинг всегда черный и имеет полуоткрытую грудь. А вот атласные оторочки можно проигнорировать, уж очень они по-вечернему выглядят. Вывод: «дорогой» жакет — это лаконичная модель черного цвета, хорошо сидящая по фигуре. Ткань на липкость тоже лучше протестировать, не выходя и примерочной.
Бежевый свитер с горлом
Лаконичность + богемные ассоциации + «дорогой» цвет
Свитер — вещь нужная и очень модная. Он в тренде этой весной и следующей осенью будет служить верой и правдой. Есть смысл приобрести данную вещицу, особенно если удастся напасть на самую «богемную» ее вариацию. Отличить свитер, который будет успешно лгать на тему своего происхождения, можно по следующим признакам: нейтральный цвет (лучше беж или цвет небеленого плотна), легкий меланж, объем, средняя плотность вязки, непритязательный узор (можно крупную вязку и косы).
Сафари-платье
Классическое решение + «бесценная» фурнитура
Стиль сафари хорош тем, что совмещает сразу две важные ассоциации: демократичность и богемность. Для него характерны строго определенные ткани и вид фурнитуры. Удачно то, что распознать их ценовую категорию просто невозможно. Пластик с закосом под «черепаховую» расцветку совершенно одинаково выглядит и в люксовых решениях, и в бюджетных. Ткань для сафари-платьев — хлопок или лен. Здесь тоже сложно продемонстрировать цену. Выдать вас может только излишне затейливый крой. Его и нужно избегать. Делайте ставку на лаконичный сафари-халат и платье-рубашку.
Сумка color block (телесный / коричневый)
Лаконичность + «дорогие цвета» + люксовые ассоциации
Чтобы сумка выглядела дорого, она должна быть максимально простой. Идеально выбирать нейтральный тоут базового цвета. Если для вас это скучновато, то делайте ставку на богемную геометрию — коричнево-нюдовый color block. О том, что именно эти цвета ассоциируются с элегантностью и роскошью, мы уже говорили, однако в области сумок за ними закреплены и более узкие ассоциации. Аналогичная гамма является фирменной для ряда ведущих люксовых брендов. Например, Burberry и Fendi. Те, кто не знаком с ассортиментом этих марок, на подсознательном уровне отправляет в их ряды все аналогичные артефакты из масс-маркета. Для этого даже не нужен броский логотип.
Объемная сумка из рафии
Богемный настрой + «бесценный материал» + «дорогие» цвета
Рафия — это материал, который однозначно ассоциируется с богемным времяпрепровождением на Лазурном побережье Франции. Если у вас есть тельняшка, белые льняные брюки и рыжие сандалии, для идеального образа роскошной женщины на заслуженном отдыхе недостает только выполненной из рафии сумки. Данная вещица, равно как и сафари-платье, просто не сможет никому проговориться о своей цене. Это материал совершенно одинаково выглядит в изделиях самого разного ценового диапазона. Если вы выбираете комбинированную модель, то лучше делать ставку на отделку из рыжей или коричневой кожи (кожзама).
Очки в «роговой» оправе
Богемный настрой + «бесценный материал»
Почему очки в роговой оправе «под черепаху» всегда выглядят статусно? Все просто: потому что настоящая роговая оправа — это реально дорого. Сейчас, разумеется, научились делать имитации. Чаще всего мы имеем дело с пластиком, который «добывается» гораздо проще, чем черепашьи панцири. Рады все: и черепахи, и женщины, желающие пустить пыль в глаза, сыграв на прочно заложенных ассоциациях. Если вы не до конца разбираетесь в том, как подобные оправы выглядят, просто делайте ставку на крупный пластик с размытыми пятнышками. Они могут напоминать любой расплывающийся анималистический принт.