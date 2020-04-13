17 дешевых вещей, которые выглядят очень дорогими

Признаки дорогой вещи

Лаконичный крой. В мелких деталях, обилии швов и прочих наворотах гораздо легче засветить истинную цену вещи.

Отсутствие лишнего декора. Фурнитура — это то, что выдает дешевку.

Базовый цвет. «Дорогими» считаются белый, черный, бежевый.

Отношение к категории «классика». Важно выбирать вещи, за которыми тянется шлейф ассоциаций, связанных с высшим светом. И это вовсе не блеск и стразы. Ассоциировать их с богатством — роковая ошибка. Подробности разберем ниже.

Платье-футляр телесного цвета

Лаконичный крой + «дорогой» цвет

Первый вопрос, который у вас сразу же возник: почему не черное? Ответ очевиден. И черный, и телесный — «дорогие» цвета, но первый уже снискал славу универсального, а роскошь ассоциируется с вещами, далекими от банальной повседневности.

Есть и еще один важный момент, который даже может сойти за лайфхак: не стоит забывать, что черный цвет — один из самых марких. Если вы выбираете бюджетное платье, выполненное в нем, то рискуете все время ходить, вооружившись щеткой и антистатиком. Прилипшие нитки и кошачья шерсть мгновенно сделают из элегантного решения в духе Коко Шанель половую тряпку.

Лаконичный черный жакет

Классическое решение + светские ассоциации

Самый роскошный жакет — это смокинг. Именно он прочно ассоциируется со светской жизнью. Есть лишь одна проблема: мы постоянно забываем, что смокинг — это вечернее решение. Для дня по-настоящему роскошная женщина его никогда не выберет. Однако выход есть: можно взять лишь некоторые элементы, которые ассоциируются со смокингом. Например, цвет и особенности кроя. Смокинг всегда черный и имеет полуоткрытую грудь. А вот атласные оторочки можно проигнорировать, уж очень они по-вечернему выглядят. Вывод: «дорогой» жакет — это лаконичная модель черного цвета, хорошо сидящая по фигуре. Ткань на липкость тоже лучше протестировать, не выходя и примерочной.

Бежевый свитер с горлом

Лаконичность + богемные ассоциации + «дорогой» цвет

Свитер — вещь нужная и очень модная. Он в тренде этой весной и следующей осенью будет служить верой и правдой. Есть смысл приобрести данную вещицу, особенно если удастся напасть на самую «богемную» ее вариацию. Отличить свитер, который будет успешно лгать на тему своего происхождения, можно по следующим признакам: нейтральный цвет (лучше беж или цвет небеленого плотна), легкий меланж, объем, средняя плотность вязки, непритязательный узор (можно крупную вязку и косы).

Сафари-платье

Классическое решение + «бесценная» фурнитура

Стиль сафари хорош тем, что совмещает сразу две важные ассоциации: демократичность и богемность. Для него характерны строго определенные ткани и вид фурнитуры. Удачно то, что распознать их ценовую категорию просто невозможно. Пластик с закосом под «черепаховую» расцветку совершенно одинаково выглядит и в люксовых решениях, и в бюджетных. Ткань для сафари-платьев — хлопок или лен. Здесь тоже сложно продемонстрировать цену. Выдать вас может только излишне затейливый крой. Его и нужно избегать. Делайте ставку на лаконичный сафари-халат и платье-рубашку.

Сумка color block (телесный / коричневый)

Лаконичность + «дорогие цвета» + люксовые ассоциации

Чтобы сумка выглядела дорого, она должна быть максимально простой. Идеально выбирать нейтральный тоут базового цвета. Если для вас это скучновато, то делайте ставку на богемную геометрию — коричнево-нюдовый color block. О том, что именно эти цвета ассоциируются с элегантностью и роскошью, мы уже говорили, однако в области сумок за ними закреплены и более узкие ассоциации. Аналогичная гамма является фирменной для ряда ведущих люксовых брендов. Например, Burberry и Fendi. Те, кто не знаком с ассортиментом этих марок, на подсознательном уровне отправляет в их ряды все аналогичные артефакты из масс-маркета. Для этого даже не нужен броский логотип.

Объемная сумка из рафии

Богемный настрой + «бесценный материал» + «дорогие» цвета

Рафия — это материал, который однозначно ассоциируется с богемным времяпрепровождением на Лазурном побережье Франции. Если у вас есть тельняшка, белые льняные брюки и рыжие сандалии, для идеального образа роскошной женщины на заслуженном отдыхе недостает только выполненной из рафии сумки. Данная вещица, равно как и сафари-платье, просто не сможет никому проговориться о своей цене. Это материал совершенно одинаково выглядит в изделиях самого разного ценового диапазона. Если вы выбираете комбинированную модель, то лучше делать ставку на отделку из рыжей или коричневой кожи (кожзама).

Очки в «роговой» оправе

Богемный настрой + «бесценный материал»

Почему очки в роговой оправе «под черепаху» всегда выглядят статусно? Все просто: потому что настоящая роговая оправа — это реально дорого. Сейчас, разумеется, научились делать имитации. Чаще всего мы имеем дело с пластиком, который «добывается» гораздо проще, чем черепашьи панцири. Рады все: и черепахи, и женщины, желающие пустить пыль в глаза, сыграв на прочно заложенных ассоциациях. Если вы не до конца разбираетесь в том, как подобные оправы выглядят, просто делайте ставку на крупный пластик с размытыми пятнышками. Они могут напоминать любой расплывающийся анималистический принт.