Пн, 13.04.2020

Как приготовить диетический пасхальный кулич

Пасхальный кулич. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

В этом году православные отмечают Пасху 19 апреля. 

Чтобы не охотиться за куличом в магазинах, можно приготовить его самостоятельно. «Рамблер» делится рецептом диетического пасхального хлеба.

В состав «правильного» кулича не входит сахар, дрожжи и сливочное масло. Для его приготовления вам понадобится

  • Творог (2%) – 200 г
  • Яйца – 5 штук
  • Овсяная мука – 60 г
  • Цельнозерновые отруби – 50 г
  • Сахарная пудра – 15 г
  • Сухофрукты – 40 г
  • Сахарозаменитель – 4 г
  • Изюм
  • Корица
  • Ваниль

Рецепт теста

  1. Смешать творог, йогурт, одно яйцо с двумя белками. Взбить до однородной консистенции.
  2. Добавить муку, отруби, сахарозаменитель, разрыхлитель и корицу с ванилью по вкусу. Можно насыпать в тесто сухофрукты. Все перемешать.
  3. Выложить тесто в форму, но не заполнять ее до конца, так как оно поднимется. Разогреть духовку до 170 градусов и выпекать кулич в течение часа, периодически проверяя готовность теста зубочисткой.
  4. После приготовления нужно дождаться пока кулич остынет.

Рецепт глазури

  1. Отделить два белка от желтков, добавить сахарную пудру и взбить миксером, пока не образуется густая масса.
  2. Поставить на водяную баню на 5 минут, периодически помешивая.
  3. После водяной бани глазурь необходимо еще раз взбить миксером.
  4. Украсить глазурью кулич. Сверху можно посыпать кокосовую стружку.
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