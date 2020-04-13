Как приготовить диетический пасхальный кулич

В этом году православные отмечают Пасху 19 апреля.
Чтобы не охотиться за куличом в магазинах, можно приготовить его самостоятельно. «Рамблер» делится рецептом диетического пасхального хлеба.
В состав «правильного» кулича не входит сахар, дрожжи и сливочное масло. Для его приготовления вам понадобится
- Творог (2%) – 200 г
- Яйца – 5 штук
- Овсяная мука – 60 г
- Цельнозерновые отруби – 50 г
- Сахарная пудра – 15 г
- Сухофрукты – 40 г
- Сахарозаменитель – 4 г
- Изюм
- Корица
- Ваниль
Рецепт теста
- Смешать творог, йогурт, одно яйцо с двумя белками. Взбить до однородной консистенции.
- Добавить муку, отруби, сахарозаменитель, разрыхлитель и корицу с ванилью по вкусу. Можно насыпать в тесто сухофрукты. Все перемешать.
- Выложить тесто в форму, но не заполнять ее до конца, так как оно поднимется. Разогреть духовку до 170 градусов и выпекать кулич в течение часа, периодически проверяя готовность теста зубочисткой.
- После приготовления нужно дождаться пока кулич остынет.
Рецепт глазури
- Отделить два белка от желтков, добавить сахарную пудру и взбить миксером, пока не образуется густая масса.
- Поставить на водяную баню на 5 минут, периодически помешивая.
- После водяной бани глазурь необходимо еще раз взбить миксером.
- Украсить глазурью кулич. Сверху можно посыпать кокосовую стружку.