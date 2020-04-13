Значение разных форм ягодиц у женщин для здоровья

Оказалось, что эта часть тела отвечает не только за привлекательность, но и может сигнализировать о проблемах со здоровьем.
Пока формы Дженнифер Лопес, Ким Кардашьян и других именитых красоток притягивают восхищенные взгляды, мало кто задумывается о том, как форма ягодиц влияет на здоровье женщины. Разберемся в этом вопросе подробнее.
Квадратная форма
Эта форма говорит о слабых ягодичных мышцах. «У таких людей жир распределен в верхней части ягодичной мышцы, ближе к талии. Это и создает квадратную форму. Исследования показали, что накопление жира вокруг талии увеличивает риск сердечных заболеваний», — утверждает доктор Джейн Леонард.
Однако обладательницам таких форм не стоит расстраиваться, ведь они отличаются выносливостью и могут похвастаться неплохим состоянием здоровья. А слабые мышцы ягодиц можно укрепить с помощью диет с низким содержанием жира и ежедневных упражнений.
Круглая форма
Это идеальная форма ягодиц здорового человека. У обладателей ягодиц круглой формы могут быть небольшие скопления жира в верхней части, но от него довольно легко избавиться. Однако стоит следить за тем, чтобы жир не скапливался в больших количествах.
Также у женщин с круглыми ягодицами нет проблем с гормональным фоном. Некоторые даже считают, что будущие мамы с такой формой могут не переживать по поводу родов, ведь в большинстве своем они проходят легко.
Форма сердца
Многие женщины стремятся именно к этой форме, ведь снизу ягодицы более пышные, а к верху они сужаются. «Эта форма официально признана наиболее желанной», — подтверждает специалист.
Возможно, это и выглядит привлекательно, но форма сердца свидетельствует о недостатке эстрогена. Лучше начать следить за ним заранее, чтобы в зрелом возрасте не возникло лишних проблем.
Жир у обладательниц таких ягодиц в основном откладывается вокруг бедер. С возрастом он перемещается в область талии. В итоге оказывается, что привлекательные ягодицы в форме сердца не гарантируют отсутствия проблем со здоровьем здоровье.
Форма треугольника
«Эту форму чаще всего можно встретить у пожилых женщин. Она отражает снижение уровня эстрогена после менопаузы. Именно из-за этого гормона жировые отложения перемещаются в другие части тела, например, в талию», — объясняет доктор Джейн. Обладательницам ягодиц в форме треугольника врачи советуют заниматься спортом и тщательно следить за распространением жира.