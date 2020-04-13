Пн, 13.04.2020

Значение разных форм ягодиц у женщин для здоровья

Попа. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Оказалось, что эта часть тела отвечает не только за привлекательность, но и может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

Пока формы Дженнифер Лопес, Ким Кардашьян и других именитых красоток притягивают восхищенные взгляды, мало кто задумывается о том, как форма ягодиц влияет на здоровье женщины. Разберемся в этом вопросе подробнее.

Квадратная форма

Эта форма говорит о слабых ягодичных мышцах. «У таких людей жир распределен в верхней части ягодичной мышцы, ближе к талии. Это и создает квадратную форму. Исследования показали, что накопление жира вокруг талии увеличивает риск сердечных заболеваний», — утверждает доктор Джейн Леонард.

 

Однако обладательницам таких форм не стоит расстраиваться, ведь они отличаются выносливостью и могут похвастаться неплохим состоянием здоровья. А слабые мышцы ягодиц можно укрепить с помощью диет с низким содержанием жира и ежедневных упражнений.

Круглая форма

Это идеальная форма ягодиц здорового человека. У обладателей ягодиц круглой формы могут быть небольшие скопления жира в верхней части, но от него довольно легко избавиться. Однако стоит следить за тем, чтобы жир не скапливался в больших количествах.

 

Также у женщин с круглыми ягодицами нет проблем с гормональным фоном. Некоторые даже считают, что будущие мамы с такой формой могут не переживать по поводу родов, ведь в большинстве своем они проходят легко.

Форма сердца

Многие женщины стремятся именно к этой форме, ведь снизу ягодицы более пышные, а к верху они сужаются. «Эта форма официально признана наиболее желанной», — подтверждает специалист.

 

Возможно, это и выглядит привлекательно, но форма сердца свидетельствует о недостатке эстрогена. Лучше начать следить за ним заранее, чтобы в зрелом возрасте не возникло лишних проблем.

Жир у обладательниц таких ягодиц в основном откладывается вокруг бедер. С возрастом он перемещается в область талии. В итоге оказывается, что привлекательные ягодицы в форме сердца не гарантируют отсутствия проблем со здоровьем здоровье.

Форма треугольника

«Эту форму чаще всего можно встретить у пожилых женщин. Она отражает снижение уровня эстрогена после менопаузы. Именно из-за этого гормона жировые отложения перемещаются в другие части тела, например, в талию», — объясняет доктор Джейн. Обладательницам ягодиц в форме треугольника врачи советуют заниматься спортом и тщательно следить за распространением жира.

 
Не забывайте про один универсальный рецепт поддержания организма в тонусе — физические нагрузки и правильное питание. Он одинаково хорошо подходит как обладательницам округлых форм, так и пожилым женщинам с ягодицами в форме треугольника.
 
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