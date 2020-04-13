Значение разных форм ягодиц у женщин для здоровья

Пока формы Дженнифер Лопес, Ким Кардашьян и других именитых красоток притягивают восхищенные взгляды, мало кто задумывается о том, как форма ягодиц влияет на здоровье женщины. Разберемся в этом вопросе подробнее.

Квадратная форма

Эта форма говорит о слабых ягодичных мышцах. «У таких людей жир распределен в верхней части ягодичной мышцы, ближе к талии. Это и создает квадратную форму. Исследования показали, что накопление жира вокруг талии увеличивает риск сердечных заболеваний», — утверждает доктор Джейн Леонард.