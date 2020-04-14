Четыре знака Зодиака, от которых не дождешься предложения руки и сердца

Почти каждая девушка мечтает выйти замуж, однако не все парни стремятся документально оформлять отношения. Портал Uznayvse.ru перечислил знаки Зодиака, которые, по мнению астрологов, стараются уклониться от похода в ЗАГС.

Близнецы

Мужчины этого знака Зодиака крайне нерешительны. Им понадобится вечность, чтобы сделать предложение. Да, они будут вас любить и носить на руках, но при мысли о штампе в паспорте, сойдут с ума.

Лев

Сколько не просите, а замуж вас Лев не позовет. Наоборот, своим давлением и нытьем вы можете только оттолкнуть его. По мнению мужчины-Льва, вам и так хорошо живется, зачем лишняя суета.

Козерог

Козероги очень суеверные и считают, что штамп в паспорте испортит отношения. К тому же, свадьба очень дорого обходится. Нет, они не жадные. Просто какой смысл жениться, если потом все равно разводиться, размышляет Козерог.

Скорпион