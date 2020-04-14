Четыре знака Зодиака, от которых не дождешься предложения руки и сердца

С какими парнями, согласно мнению астрологов, лучше не настраиваться на серьезные отношения?
Почти каждая девушка мечтает выйти замуж, однако не все парни стремятся документально оформлять отношения. Портал Uznayvse.ru перечислил знаки Зодиака, которые, по мнению астрологов, стараются уклониться от похода в ЗАГС.
Близнецы
Мужчины этого знака Зодиака крайне нерешительны. Им понадобится вечность, чтобы сделать предложение. Да, они будут вас любить и носить на руках, но при мысли о штампе в паспорте, сойдут с ума.
Лев
Сколько не просите, а замуж вас Лев не позовет. Наоборот, своим давлением и нытьем вы можете только оттолкнуть его. По мнению мужчины-Льва, вам и так хорошо живется, зачем лишняя суета.
Козерог
Козероги очень суеверные и считают, что штамп в паспорте испортит отношения. К тому же, свадьба очень дорого обходится. Нет, они не жадные. Просто какой смысл жениться, если потом все равно разводиться, размышляет Козерог.
Скорпион
Мужчины-Скорпионы будут задаривать вас подарками, любить до скончания века, посыпать лепестками роз. Но вряд ли вы получите предложение от этого знака. И не стоит давить на Скорпиона, это только выведет его из себя.