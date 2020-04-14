Совсем тепло: изучаем тренды в макияже на лето 2020

Лето уже совсем близко, а это значит, пора освоить трендовые техники в макияже лета 2020 года. Мы собрали хиты грядущего сезона, так как сейчас у нас всех есть достаточно времени, чтобы посвятить пару дней практике создания ярких и четких губ или же заняться поиском идеального блеска. Давайте начнем.

Глянцевая помада

Этим летом визажисты советуют сделать акцент на губах, одним из вариантом станет яркая глянцевая помада. Однако помните, что привлекая внимание к губам, подготовьте кожу, так как сочный цвет губ несовместим с воспалениями на коже или сосудистой сеточкой. Проработайте кожу, после чего можете делать яркий акцент.

Блеск для губ

Как вы понимаете, макияж этого лета будет сосредоточен вокруг ярких или блестящих губ, так что сейчас самое время подобрать красивый блеск онлайн. Визажисты советуют наносить блеск на центр губ, не нужно растягивать его по всей поверхности, так средству будет сложнее растечься за контур, да и эффект масляных губ еще никогда не смотрелся соблазнительно.

Легкая небрежность

Графичные брови, проработанное скульптором лицо и макияж глаз, выполненный в нескольких цветах хоть и будут привлекать внимание, однако визажисты рекомендуют изменить подход в этом сезоне. Попробуйте не прорисовывать стрелки и вообще избегайте четких линий. Некоторая растрепанность пойдет на пользу вашему образу, особенно если речь идет о повседневном «луке». Вместо макияжа по всем правилам, специалисты советуют заняться здоровьем кожи — красивый и ровный тон всегда будет смотреться выигрышней, чем очевидно скрытые недостатки.

Глиттер

Если вы не любите выделять губы, используйте блеск при создании макияжа глаз. Блестки разных размеров будут отличным завершением макияжа, однако убедитесь, что они не рассыпятся по всему лицу, для этого используйте базу под макияж. Также не стоит перебарщивать с блеском — положите мерцающий пигмент на середину века, этого будет вполне достаточно.

Насыщенные губы