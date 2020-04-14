Супермодель призналась, что за время самоизоляции набрала вес и не думает останавливаться

Женщина поделилась своим распорядком дня и рационом, который в последнее время стал не таким сбалансированным. Так, с начала карантина она регулярно ест бублики со сливочным сыром, жареный бекон и чипсы. Не обходится и без доставки — Бэнкс частенько заказывает тако, традиционное мексиканское блюдо. А по утрам, не изменяя привычкам, модель пьёт чёрный кофе без сахара или сливок.

И тогда я подхожу к нашей коробке со снеками и думаю: Хм, я хочу кукурузные чипсы или плитку воздушного риса? <...> Или, может быть, я хочу лакрицы? Хочу я чипсы из бобов или мне по душе палочки из цветной капусты? И иногда я хочу абсолютно всё!

— сказала Тайра.

Тайра Бэнкс в марте 2020. ФОТО: Amy Sussman/AFP

Конечно, такие перекусы не могли повлиять на фигуру телеведущей. Она призналась, что за время изоляции набрала целых 15 килограммов и менять свой рацион пока не планирует, ведь эти маленькие радости помогают ей скрасить тянущиеся на изоляции дни. Супермодель также отметила, что в будущем всё-таки собирается вернуться в форму и сбросить набранные килограммы.

Тайра Бэнкс в феврале 2020 года. ФОТО: John Jones/ZUMAPRESS.com

Несмотря на то что Тайра работает в требовательной и жестокой индустрии моды, она всегда отличалась своим отношением к еде. Каждый, кто знаком с её карьерой, знает, что супермодель не представляет своей жизни без мороженого. В интервью Sport Illustrated 2019 года Бэнкс поделилась своими мыслями по этому поводу.

Я думала, мне нужно сбросить 14 килограммов, но тут я увидела мороженое. Я его так люблю и просто не могу сказать нет, когда оно зовёт меня из маминого морозильника. Конечно, мы должны тренироваться, следить за здоровьем и принимать витамины. Но иногда нужно разрешить себе насладиться ложечкой мороженого,

— рассказывала Бэнкс.