Толкалина показала редкий архивный снимок единственной дочери

Актриса театра и кино Любовь Толкалина опубликовала в Instagram редкий архивный снимок единственной дочери Марии. На фотографии наследнице кинозвезды и режиссера Егора Кончаловского всего несколько месяцев от роду. Малышка «позирует» на пеленке и с интересом наблюдает за фотографом.

«Это мой кукусик… Марусик почти 20 лет назад… Здесь ей несколько месяцев отроду», — подписала пост знаменитость.

Дочь Любови Толкалиной ФОТО: Instagram

42-летняя Любовь Толкалина призналась — поделиться архивным снимком ее спровоцировало рождение сразу нескольких деток в ее ближайшем окружении.

«Несколько близких мне девочек сейчас, в эти дни провели на этот свет новых людей. Это моя личная радость и счастье. Узнавая такие новости, мне кажется, все мы рождаемся заново», — сказала она.

По словам актрисы, именно новости о рождении детишек дают ей силы, веру и вдохновение в столь непростое для всех время.