Вт, 14.04.2020

Рецепт идеальных сочников с творожной начинкой

Мать и дочь. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Сочники – это аппетитные лепешки из песочного теста со сладкой творожной начинкой. Для дополнительного аромата в творог часто добавляют ваниль, корицу или мелко натертую цедру лимона.

Сочники с творогом по нашему рецепту выходят просто бесподобными – тесто нежное, рассыпчатое и остается мягким даже на следующий день.

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

282 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 210 г муки
  • 1 яйцо
  • 50 г сахарной пудры или мелкого сахара
  • 100 г масла
  • Щепотка мелкой соли
  • 1/4 ч.л. разрыхлителя

Для начинки:

  • 200 г творога
  • 40 г сахара
  • 30 г муки
  • 20 г сметаны
  • 1/2 желтка

Для смазывания:

  • 1/2 желтка
  • 1 ст.л. теплой воды

Способ приготовления:

  1. Приготовьте начинку. Все ингредиенты сложите в миску и тщательно перемешайте миксером. Половину желтка сразу отложите и смешайте с водой, чтобы он не засох.
  2. Приготовьте тесто. Сложите в миску мягкое масло, яйцо, соль, пудру и взбейте миксером. Всыпьте муку с разрыхлителем. Размешайте и слепите тесто в комок.
  3. Разделите тесто на шесть частей. Каждую часть сверните в недлинную колбаску и раскатайте на присыпанном мукой столе. Положите начинку и накройте половиной теста, так, чтобы она была видна.
  4. Выложите заготовки на застеленный пергаментной бумагой противень. Смажьте желтком с водой с помощью кисточки, и начинку, и тесто.
  5. Выпекайте при 200 ºС в течение 25 минут.

Как подавать сочники

Остудите и посыпьте просеянной сахарной пудрой. Подавайте вместе с чаем, кофе или какао.

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