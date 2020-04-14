Рецепт идеальных сочников с творожной начинкой

Сочники – это аппетитные лепешки из песочного теста со сладкой творожной начинкой. Для дополнительного аромата в творог часто добавляют ваниль, корицу или мелко натертую цедру лимона.
Сочники с творогом по нашему рецепту выходят просто бесподобными – тесто нежное, рассыпчатое и остается мягким даже на следующий день.
Время приготовления:
1 час
Калорийность:
282 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 210 г муки
- 1 яйцо
- 50 г сахарной пудры или мелкого сахара
- 100 г масла
- Щепотка мелкой соли
- 1/4 ч.л. разрыхлителя
Для начинки:
- 200 г творога
- 40 г сахара
- 30 г муки
- 20 г сметаны
- 1/2 желтка
Для смазывания:
- 1/2 желтка
- 1 ст.л. теплой воды
Способ приготовления:
- Приготовьте начинку. Все ингредиенты сложите в миску и тщательно перемешайте миксером. Половину желтка сразу отложите и смешайте с водой, чтобы он не засох.
- Приготовьте тесто. Сложите в миску мягкое масло, яйцо, соль, пудру и взбейте миксером. Всыпьте муку с разрыхлителем. Размешайте и слепите тесто в комок.
- Разделите тесто на шесть частей. Каждую часть сверните в недлинную колбаску и раскатайте на присыпанном мукой столе. Положите начинку и накройте половиной теста, так, чтобы она была видна.
- Выложите заготовки на застеленный пергаментной бумагой противень. Смажьте желтком с водой с помощью кисточки, и начинку, и тесто.
- Выпекайте при 200 ºС в течение 25 минут.
Как подавать сочники
Остудите и посыпьте просеянной сахарной пудрой. Подавайте вместе с чаем, кофе или какао.