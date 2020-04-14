Интеллектуал, друг или рыцарь: каких мужчин мы выбираем по гороскопу

Как мы выбираем своего мужчину? Кто-то из нас акцентирует внимание на внешности, другие — на деловых и личных качествах. Одной нравятся высокие, другой блондины, для некоторых идеал — Брэд Питт, а другие с удовольствием смотрят на Данилу Козловского.

В общем, вкус в выборе партнера — дело индивидуальное. При этом есть и нечто общее. В любом персональном гороскопе женщины за выбор мужчины отвечают две планеты, являющиеся сигнификаторами брака — Марс и Солнце. По Марсу мы выбираем любовника, с оглядкой на Солнце выходим замуж либо находим постоянного партнера на длительный срок.

Марс и Солнце — активные планеты, направленные на действия и завоевание, удержание личных границ. Женщины обращают внимание именно на поступки мужчин, их подвиги в обычной жизни, достижения и профессиональные успехи, на то, насколько они стремятся к физической активности, отстаиванию собственной позиции, как умеют охранять свою территорию и добиваться желаемого.

Овен

Такая женщина обратит внимание на мужчину сильного, волевого, слегка упрямого, самодостаточного, цельного. Ей нужен лидер, хотя она и сама не промах.

Телец

Выберет мужчину стабильного, заботливого и, конечно же, материально обеспеченного. Тельцам нужна почва под ногами.

Близнецы

Она будет склонна к подвижному, общительному и живому типажу. Ей нужен интеллектуал, верный друг, легкий на подъем человек, готовый к переменам.

Рак

Захочет быть рядом с тем, кто создает уют, комфорт, привязан к семье, дому. Ей нужен эмоциональный мужчина, преданный и верный.

Лев

Эта женщина присмотрится к яркому и артистичному мужчине, который может совершать королевские подвиги, красивые жесты, способен быть обходительным, галантным и благородным рыцарем.

Дева

Выберет порядочного мужчину. Он может быть вполне обычным человеком, но с набором правильных с ее точки зрения качеств. Счастье здесь кроется в мелочах.

Весы

Предпочитает видеть мужчину-партнера, активного и при этом добродушного. Хорошо, если он не слишком эгоистичен и целиком разделяет интересы своей половинки.

Скорпион

Обратит внимание на того, кто дарит незабываемые эмоции, весь спектр чувств, интриг, эмоций. Это может быть мужчина опасной профессии или просто сильный и волевой человек.

Стрелец

Предпочитает свободу и жизнерадостность. Женщина-Стрелец выберет человека с широкой душой, большим сердцем, любителя приключений. Идеально, если он еще и хорошо образован.

Козерог

Ее выбор — трудяга, работящий и целеустремленный человек. Ей нужны строгость в отношениях, стабильность и иногда даже некоторая сдержанность, прохлада. Но, в целом, мужчине без уверенности в себе и почвы под ногами рассчитывать не на что.

Водолей

Предпочитает свободные, легкие отношения, для нее особенно важны независимость и обилие контактов. Поэтому ей нужен мужчина-друг, идейный вдохновитель, партнер, разделяющий интересы.

Рыбы