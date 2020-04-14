Пять способов разнообразить секс в браке

Купи красное белье, попробуйте новые позы, посмотрите видео для взрослых — эти рекомендации известны всем, но очень поверхностны.

Нужно смотреть в корень проблемы. Если ваше интимное общение с мужем стало редким из-за физиологии, это одна ситуация. Пик мужского либидо приходится на период до 30 лет, а женского — после 30 лет.

Чем старше мужчина, тем чаще вместо предвкушения близости им овладевают мысли о проблемах на работе, неполадках со здоровьем, постоянном стрессе. Да и жена, которую он почти всегда видит в домашней одежде, становится больше похожа на близкую родственницу, а не на объект влечения.

Все это снижает мужское либидо вплоть до полного его исчезновения. Удели время и внимание здоровью мужа, присмотрись к его психологическому состоянию.

И взгляни на себя со стороны: не превратилась ли ты в замученную домохозяйку? А может, дома ты ведешь себя как нудная учительница или въедливая начальница? Такая женщина отобьет желание даже у физически здорового мужчины.

Если же ты испытываешь эмоциональный и физический дискомфорт, не достигаешь оргазма, и вместо чувственной разрядки ощущаешь стресс и напряжение, это сигнал к тому, чтобы начать работу над собой!

Ничего не бойся и не сомневайся в результате: в подавляющем большинстве случаев ты в состоянии самостоятельно исправить ситуацию. Удели внимание своей чувственности, и ты удивишься, насколько качественно иной станет ваша интимная жизнь.

Развивай положительный настрой на близость

Женщина отвечает за эмоциональный фон в паре. Поэтому именно тебе нужно создать правильную атмосферу, способствующую близости.

Забудь о ссорах и противоречиях, сними эмоциональное напряжение между вами. Предложи ему совместный релакс (массаж, принятие ванны) и на фоне расслабления открыто поговори о его ощущениях во время ласк, его желаниях и фантазиях.

Порой чувственный разговор бывает куда более возбуждающим, чем сама близость.

Познай свое тело

Ты уверена, что хорошо знаешь свое тело и его чувствительные зоны?

Если ты начнешь заниматься самомомсажем, практиковать техники самопознания, то откроешь много неожиданного.

По словам профессиональных массажистов, самыми чувствительными у женщин могут оказаться область поясницы, внутренняя поверхность бедер, шея, запястье и колени. Такие занятия помогут понять, куда направить мужчину, чтобы ты легко и быстро взлетала к небу в алмазах.

Поработай над психологическими зажимами

Несмотря на то что тема интимных отношений между мужчиной и женщиной активно муссируется, на поверку большинство людей до сих пор испытывает психологический дискомфорт при ее обсуждении.

Муж и жена годами живут друг с другом, но у них перехватывает горло при попытке поговорить о сокровенном. Если ты чувствуешь, что пока не готова обсуждать с мужем интимную жизнь, обратись к психологу или сексологу.