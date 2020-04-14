Пять способов разнообразить секс в браке

Вы не первый год женаты, и уже начали ловить себя на мысли, что секс приелся, нет того возбуждения, которое было в первые годы отношений. Да и муж уже не так жаждет твоей ласки, как раньше...
Купи красное белье, попробуйте новые позы, посмотрите видео для взрослых — эти рекомендации известны всем, но очень поверхностны.
Нужно смотреть в корень проблемы. Если ваше интимное общение с мужем стало редким из-за физиологии, это одна ситуация. Пик мужского либидо приходится на период до 30 лет, а женского — после 30 лет.
Все это снижает мужское либидо вплоть до полного его исчезновения. Удели время и внимание здоровью мужа, присмотрись к его психологическому состоянию.
И взгляни на себя со стороны: не превратилась ли ты в замученную домохозяйку? А может, дома ты ведешь себя как нудная учительница или въедливая начальница? Такая женщина отобьет желание даже у физически здорового мужчины.
Если же ты испытываешь эмоциональный и физический дискомфорт, не достигаешь оргазма, и вместо чувственной разрядки ощущаешь стресс и напряжение, это сигнал к тому, чтобы начать работу над собой!
Ничего не бойся и не сомневайся в результате: в подавляющем большинстве случаев ты в состоянии самостоятельно исправить ситуацию. Удели внимание своей чувственности, и ты удивишься, насколько качественно иной станет ваша интимная жизнь.
Развивай положительный настрой на близость
Женщина отвечает за эмоциональный фон в паре. Поэтому именно тебе нужно создать правильную атмосферу, способствующую близости.
Забудь о ссорах и противоречиях, сними эмоциональное напряжение между вами. Предложи ему совместный релакс (массаж, принятие ванны) и на фоне расслабления открыто поговори о его ощущениях во время ласк, его желаниях и фантазиях.
Порой чувственный разговор бывает куда более возбуждающим, чем сама близость.
Познай свое тело
Ты уверена, что хорошо знаешь свое тело и его чувствительные зоны?
Если ты начнешь заниматься самомомсажем, практиковать техники самопознания, то откроешь много неожиданного.
По словам профессиональных массажистов, самыми чувствительными у женщин могут оказаться область поясницы, внутренняя поверхность бедер, шея, запястье и колени. Такие занятия помогут понять, куда направить мужчину, чтобы ты легко и быстро взлетала к небу в алмазах.
Поработай над психологическими зажимами
Несмотря на то что тема интимных отношений между мужчиной и женщиной активно муссируется, на поверку большинство людей до сих пор испытывает психологический дискомфорт при ее обсуждении.
Муж и жена годами живут друг с другом, но у них перехватывает горло при попытке поговорить о сокровенном. Если ты чувствуешь, что пока не готова обсуждать с мужем интимную жизнь, обратись к психологу или сексологу.
С посторонним человеком, который мягко умеет направлять дискуссию в нужное русло, тебе будет проще проработать свои страхи и зажимы. Современные методики работы таких специалистов позволяют даже не встречаться с ними, а проводить встречи анонимно — онлайн.
Займись интимной гимнастикой
Чтобы получать физическое удовольствие, твое тело должно быть «включенным».
Если в нем вяло циркулирует кровь, мышцы атрофированы, то и нервные окончания становятся менее чувствительными к стимуляции.
Интимная гимнастика повысит тонус мышц, наладит кровообращение, восстановит чувствительность нервных рецепторов, и неожиданно для себя ты откроешь бурю новых ощущений и эмоций. Да и мужчина почувствует изменения в твоем теле, которые ему очень понравятся.
Не лишним будет и посещение специальных тренингов, они тоже могут проходить в онлайн-режиме. Развивайся, обучайся, экспериментируй — эти призывы актуальны не только в отношении личностного роста, но и интимной жизни.
Доверяйте друг другу
Без этого важного компонента не получится ни разговоров о тайных желаниях, ни захватывающих экспериментов на супружеском ложе. Эта тема настолько деликатная, что одно грубое слово, насмешка или неуместная шутка могут нанести непоправимый вред.
Лучше быть неловкими и осторожными, но пытаться слышать и понимать друг друга, чем повторять акробатические номера из эротического видео, а потом удивляться, что они не приносят никакого удовольствия.
Доверь своему мужу инициативу, пусть он воплотит свои давние фантазии. Или договоритесь, что ты будешь общаться в процессе и направлять его ласки.
Мужчина, как человек дела, а не эмоций, лишь порадуется, что ему не надо гадать, как доставить тебе удовольствие. И он будет очень благодарен за такую открытость. Для него осознание себя на любовной высоте сработает лучше, чем любая виагра.