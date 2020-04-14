Мастер-класс по созданию объемной укладки для тонких волос

Шаг 1

Как быстро создать красивую объемную прическу ФОТО: скриншот видео

Вымойте голову. Для лучшего эффекта используйте шампунь и уход для объема или для уплотнения волос. Такие средства содержат в себе легкие ухаживающие ингредиенты, что позволит очистить волосы и кожу головы, при этом не перегрузив и не утяжеляя волосы, пишет «Домашний Очаг».

Как быстро создать красивую объемную прическу ФОТО: скриншот видео

Нанесите на волосы укладочное средство — спрей, спрей-мусс, мусс. Лучше, если средство будет с «уплотняющим» эффектом, тогда оно обволакивает каждый волос, увеличивая их диаметр, что позволяет укладке держать объем несколько дней.

Шаг 3

Как быстро создать красивую объемную прическу ФОТО: скриншот видео

Просушите волосы, наклонив голову вниз, тем самым вы зададите объем у корней. Помните, что волосы запоминают форму, остывая, поэтому не поднимайте голову сразу, дайте волосам несколько секунд остыть от горчего фена. Просушите волосы до почти сухого состояния — процентов на 80.

Шаг 4

Как быстро создать красивую объемную прическу ФОТО: скриншот видео

Уложите волосы с помощью круглой щетки (брашинга) с керамическим покрытием — прорабатывая каждую прядь от корней до кончиков, чуть прокручивая щетку. Особого внимания требуют пряди у лица, потому что это «фасад» вашей прически.

Шаг 5

Как быстро создать красивую объемную прическу ФОТО: скриншот видео

Продуйте волосы холодным воздухом фена, прочешите укладку пальцами и зафиксируйте результат лаком.