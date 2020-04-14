Овал, мягкий квадрат или миндаль: какая форма подойдет вашим ногтям?

Мягкий квадрат

Классическая форма «мягкий квадрат» — универсальна и подходит практически всем. Она отлично смотрится на ногтях любой длины, но особенно выигрышно — на коротких. Мягкий квадрат хорошо сочетается с ярким или, наоборот, с пастельным лаком. Помимо прочего, эта форма очень комфортна в носке.

Миндаль

С легкой руки Рианны, пару лет назад в моду вернулась миндалевидная форма ногтей. Удлиненный овал не очень удобен в быту (вряд ли вы сможете с ним мыть посуду и заниматься спортом), зато смотрится эффектно. Еще один вариант «миндаля» — стилет, когда ноготь максимально заострен. Миндалевидная форма подходит обладательницам удлиненной ногтевой пластины. Чтобы ее создать, подпилите боковые стороны ногтевой пластины к центру, а затем закруглите края с помощью пилки со средней абразивностью.

Овал

Овал не выходит из моды и вряд ли когда-нибудь выйдет. Это идеальная форма для тех, у кого от природы овальное или круглое ногтевое ложе. Овальные ногти словно созданы ногтях для разных орнаментов и текстурных лаков. Кстати, такая форма визуально удлиняет ногти и делает пальцы более изящными.

Квадрат

Квадратная форма ногтей подходит для длинных пальцев. Обладательницам коротких с квадратом лучше не экспериментировать, поскольку он зрительно укорачивает пальцы. Квадратные ногти не должны быть слишком длинными, иначе они будут выглядеть устрашающе. В идеале, их длина должна достигать не более 1 см.

Круг