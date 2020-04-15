Едим дома: шаверма по-питерски

Разгулялся на нашей планете злобный коронавирус, закрыл всех по домам и припечатал равнодушным клеймом «Карантин». Никуда ходить нельзя, по весенним улицам не погуляешь, а значит, и такая простая вещь, как стритфуд, стала недоступной. Но хочется сильнее всего, конечно, именно того, чего нельзя, так уж мы устроены. Вот тебе кастрюля домашнего борща, вот пирожки, вот вылепленные заботливой бабушкой пельмени, но нет. Хочется вредного и уличного. Шавы хочется, горячей, жирной и очень вкусной, пишет Пятый канал.