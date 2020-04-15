Едим дома: шаверма по-питерски

Разгулялся на нашей планете злобный коронавирус, закрыл всех по домам и припечатал равнодушным клеймом «Карантин». Никуда ходить нельзя, по весенним улицам не погуляешь, а значит, и такая простая вещь, как стритфуд, стала недоступной. Но хочется сильнее всего, конечно, именно того, чего нельзя, так уж мы устроены. Вот тебе кастрюля домашнего борща, вот пирожки, вот вылепленные заботливой бабушкой пельмени, но нет. Хочется вредного и уличного. Шавы хочется, горячей, жирной и очень вкусной, пишет Пятый канал.
Готовим фастфуд во время коронавируса по рецепту кулинарного блогера Максима Гринкевича.
Что нам понадобится:
- На 3-4 порции
- Курица (филе бедра) — 500 г.
- Соль, перец
- Оливковое масло
- Чеснок — 4 зубца
- Помидор — 1 шт.
- Огурец — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Лаваш
Для соуса:
- Ряженка — 100 мл.
- Майонез -100 мл.
- Сметана — 100 мл.
- Сок половины лимона
- Соль — 0,5 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Хмели-сунели — 1/3 ч. л.
- Карри — 1\3 ч. л.
- Паприка — 0,5 ч. л.
- Черный перец — по вкусу
- Чеснок — 3-5 зубцов
Приготовление:
- Начинать следует с соуса. Это не принципиально, но наиболее логично, так как соусу необходимо настояться, а вкусам — взаимопроникнуться.
- Смешиваем в миске ряженку, майонез и сметану. Не нужно меня спрашивать, в чем смысл такого решения. Согласно легенде, именно этот рецепт использовали и используют в классических петербургских шаверменных. Именно ряженка, сметана и майонез. Получается, кстати, вкусно и очень похоже на оригинал.
- В полученную смесь отправляем соль, сахар, черный перец, хмели-сунели, карри, паприку и выдавливаем через пресс чеснок. Также выдавливаем сок половины лимона. Естественно, это противоречит всем кулинарным канонам, но это такая прикладная кулинария. Так делают и так едят прямо у вас за окном.
- Хорошенько размешиваем соус и отставляем в прохладное место. Желательно на ночь, но если нет такой возможности, то хотя бы на час. Он должен стать единым целым, и вы сразу узнаете этот вкус.
- Пока соус доходит до кондиции, можно переходить к мясной составляющей. Для шавермы лучше всего подойдет мякоть куриного бедра, она сочнее, чем белое мясо грудки, да и вкуснее тоже. Прежде, чем обжаривать, замаринуем курицу. Добавим понемногу соли, черного перца, и измельченного чеснока. Нальем немного оливкового масла, перемешаем и оставим пропитаться хотя бы на полчаса.
- Последний компонент шавермы — это, конечно, овощной салат. Здесь ничего сложного нет. Нарезаем меленько лук и ошпариваем его кипятком, чтобы был не таким едким. Кстати, лука можете добавить больше или меньше, на ваш вкус. Также нарубаем некрупно огурец и помидор. Перемешиваем салат и оставляем. Солить ничего не нужно.
- Время обжарить замаринованную курицу на сковороде до готовности. Это займет минут 10-15. Должно быть красиво и румяно, но не пересушивайте мясо. Сами понимаете — шаверма. Готовую курицу измельчаем на удобные кусочки.
- Итак, нам осталось только собрать шаверму. Здесь можно использовать классическую питу или новомодный лаваш, как вам нравится. Я взял лаваш. В центр положил немного мяса, на него овощи, сверху полил соусом и завернул. Только не кладите соус на лаваш — размокнет мгновенно.
- Готовую шаверму можно немного разогреть на сковороде-гриль на сильном огне. Будет и посуше, и полоски красивые получатся. Дальше употребляем с удовольствием, представляя, что вы находитесь на залитой светом Питерской улице и вас окружают верные друзья. Так и переживем как-то этот карантин, не потеряв себя.
Всего вам вкусного!