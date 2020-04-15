НА СТИЛЕ ⟩ Выбери своего персонажа в карантин: эстонская красотка показала модные образы для этой весны

Погода в Эстонии не то чтобы радует... Начало апреля выдалось пусть и солнечным, но довольно холодным. Впрочем, это не повод забывать о том, что в доме нет плохой погоды!
Видимо, так и решила визажист и модель из Эстонии Лийс Леэтма, которая примерно раз в неделю примеряет вещи из своего гардероба, а результатами делится с поклонниками.
Несмотря на то, что магазины сейчас закрыты, э-магазины продолжают работать, а это значит, что отговоркам нет места!
В любом случае, наблюдать за тем, как Лийс меняет образы — одно удовольствие!