Рецепт вкусного шашлыка в банке в духовке

Вкусный шашлык можно приготовить, даже не выходя из дома. Свинина, запеченная в банке в духовке, получается очень нежной и сочной. А если вы добавите жидкий дым, то шашлык по вкусу будет неотличим от классического. Этот рецепт хорош тем, что мясо запекается вместе с рисом, так что вы одновременно получите и основное блюдо, и гарнир, пишет Сегодня.