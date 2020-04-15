Ср, 15.04.2020

Рецепт вкусного шашлыка в банке в духовке

Шашлык. Иллюстративное фото.

ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Вкусный шашлык можно приготовить, даже не выходя из дома. Свинина, запеченная в банке в духовке, получается очень нежной и сочной. А если вы добавите жидкий дым, то шашлык по вкусу будет неотличим от классического. Этот рецепт хорош тем, что мясо запекается вместе с рисом, так что вы одновременно получите и основное блюдо, и гарнир, пишет Сегодня.

Калорийность:

253 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг свинины
  • 4 шт. репчатого лука
  • 230 г риса
  • 200 г копченого сала
  • 1 ст. л. горчицы
  • Соль, перец – по вкусу
  • 1 ст. л. сока лимона
  • 1 ст. л. яблочного уксуса
  • Приправы для шашлыка – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарезать мясо на кубики размером примерно 4х4 см.
  2. Лук нарезать кольцами.
  3. К половине мяса добавить половину нарезанного лука и замариновать в смеси сока лимона, черного перца и горчицы.
  4. Ко второй половине мяса добавить оставшийся нарезанный лук и замариновать в смеси приправы для шашлыка, черного перца и яблочного уксуса. Оставить замаринованное мясо на час.
  5. Копченое сало разрезать на пластинки.
  6. Замаринованное мясо посолить по вкусу и дать постоять 15 минут, затем нанизать на деревянные шпажки по четыре кусочка мяса на каждую, чередуя с копченым салом.
  7. На дно двух трехлитровых банок насыпать по 1/2 стакана риса. Сверху риса выложить лук из маринада.
  8. Поставить шпажки с мясом в банки острием вверх.
  9. Горлышки банок с шашлыком на шпажках обмотать двумя слоями фольги и сделать несколько отверстий в фольге.
  10. Поставить банки в холодную духовку и запекать шашлык на шпажках при температуре 220 ºС в течении часа. Затем выключить духовку и оставить шашлык еще на 15 минут для остывания.

Как подавать шашлык

Свиной шашлык в банке готов. Подавайте его с зеленью, кетчупом и рисом.

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