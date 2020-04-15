Как сделать творожную пасху «Три шоколада»

«Три шоколада» – это не только торт, но и один из лучших рецептов творожной пасхи. Она выходит не только вкусной, но и очень нарядной.
Для приготовления пасхи нужно использовать жирный, мягкий и не слишком влажный творог. В идеале он должен быть домашним.
Время приготовления:
- 30 минут + время на охлаждения
Ингредиенты:
- 500 г домашнего творога
- 200 г сметаны
- 100 г сливочного масла
- 100 г сахарной пудры
- 50 г черного шоколада
- 50 г молочного шоколада
- 50 белого шоколада
- 2 ст.л. шоколадной стружки
- 2 ст.л. измельченного фундука
- 2 ст.л. кокосовой стружки
- Растопленный шоколад, кондитерская посыпка – для декора
Способ приготовления:
- Творог протереть через сито, перемешать с размягченным сливочным маслом. Добавить сметану и сахарную пудру.
- Шоколад отдельно растопить на водяной бане или в микроволновке.
- Разделить творожную массу на три равные части и в каждую добавить разный вид шоколада.
- В массу с темным шоколадом добавить шоколадную стружку, в массу с молочным шоколадом – орешки, в массу с белым шоколадом – кокосовую стружку.
- Затем выложить творожную массу слоями в застеленную марлей форму – сначала с белым шоколадом, затем с молочным, а в конце – с темным. Аккуратно накрыть сверху марлей, поставить гнет и убрать в холодильник примерно на сутки. За это время стечет лишняя сыворотка.
- Через сутки с творожной пасхи снять груз, убрать марлю и перевернуть ее на блюдо. По желанию полить сверху растопленным шоколадом и украсить кондитерской посыпкой.
На заметку
В качестве груза можно использовать банку с водой.