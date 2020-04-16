«Мужья в шоке!» Сергей Зверев рассказал, что больше всего пугает женщин во время карантина

Самая глобальная проблема сейчас у девушек — отросшие корни, эпиляция, депиляция, ногти. В общем, страшная трагедия. Люди не так боятся коронавируса, как боятся, как им появиться после него на людях. Понятно, что все наши роскошные блондинки вдруг оказались брюнетками. От чего и мужья в шоке, и соседи, и даже домашние животные. Поэтому, девочки, чуть-чуть приводите себя в порядок! Есть у кого-то остатки краски. Сразу ее не используйте, делите на несколько частей. Потяните время. У кого нет краски, и руки растут из одного места, возьмите из старой майки летней сшейте себе уютные шапочки. Просто, прямоугольные. Потом утром не пугайте мужей, встаньте на 10 минут раньше, приведите себя в порядок, обозначьте лицо. Кто не может сшить шапочку, посмотрите, сколько у вас косыночек ярких. Просто в несколько слоев сворачиваете как ободок. И все, корни не видно!