Чт, 16.04.2020

ФОТО ⟩ Это так ярко, берите пример: красавица Лена Ленина сделала прическу из туалетной бумаги

Лена Ленина и ее новая прическа

ФОТО: https://www.instagram.com/p/B_AK9Gclsei/

На самоизоляции каждый сходит с ума по-своему. Звезды не отстают: одни делают платья из подушек, другие меняются гендерным костюмами, пританцовывая, а третьи дают концерты в прямых эфирах со своих кухонь. 

Королева высоких причесок Лена Ленина, видимо, соскучилась без своих знаменитых башень из волос. Но ее коротко стриженные ради свадебного эпатажа волосы и отсутствие парикмахера под рукой на карантине не позволяют творить высоковольтные шедевры, поэтому писательница смастерила себе корону. Вспомнив, что в былые времена царские особы вставляли в свои короны все самое драгоценное, она воткнула в свою корону самоизоляции пару рулонов туалетной бумаги.

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