ФОТО ⟩ Это так ярко, берите пример: красавица Лена Ленина сделала прическу из туалетной бумаги

Королева высоких причесок Лена Ленина, видимо, соскучилась без своих знаменитых башень из волос. Но ее коротко стриженные ради свадебного эпатажа волосы и отсутствие парикмахера под рукой на карантине не позволяют творить высоковольтные шедевры, поэтому писательница смастерила себе корону. Вспомнив, что в былые времена царские особы вставляли в свои короны все самое драгоценное, она воткнула в свою корону самоизоляции пару рулонов туалетной бумаги.