ЭКСКЛЮЗИВ KRASOTKA.EE ⟩ А вам слабо? Вот такие ногти у сумасшедшей блогерши из Эстонии! (ФОТО)

Сама Алиша очень веселая, она пишет песни, бывает в телевизоре, веселится по жизни и творит добро, но семья для нее всегда на первом месте. И вот эта семья в виде мужа сейчас помогает ей справляться с непростыми жизненными задачами, с которыми до таких ногтей девушка отлично справлялась сама.

«В туалет вообще не могу ходить, глаз чуть себе не выколола... Извините за интимные подробности, но стринги не могу сама себе нормально надеть, иногда приходится просить помочь любимого... но такие пикантные подробности вовсе не обязательны», - начала рассказ Алиша.

На одной руке у Алиши ногти частично покрашены в цвета эстонского флага - синий, черный и белый. Кроме этого, некоторые фирменные ноготочки с эксклюзивными надписями, которые можно прочитать: «Я не море, меня не волнует», «Яна Брук, люблю тебя!» и так далее. Вся эта красота обошлась девушке в 65 евро! Но эта цифра не самая важная, гораздо интересней знать, сколько времени потрачено на всю эту красоту. ВНИМАНИЕ: 4 с половиной часа! Именно так. Смотрите, что из этого всего получилось:

Алиша Аля Виноградова и ее ногти ФОТО: Личный архив автора